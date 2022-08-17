Malatya'da Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın: "Korsan Araç Satıcılarının Önüne Geçilmesini İstiyoruz"

Malatya'da Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, esnafın vergi vererek araç satmaya çalıştığını ancak dışarıda vergi vermeden araç alım-satımı yapanların daha çok araç satarak, bir anlamda vergi kaçırdıklarını söyledi. Yalçın, "Bu korsan araç satıcıları, yılda bizden çok daha fazla araç satıyor. Esnaf olarak kayıtlı yılda 1,5 milyon araç satarken, korsan araç satıcıları ise yılda 6-7 milyon araç satıyor. Bunların hepsi kayıtlı, belgelidir. Mutlaka korsan araç satıcılarının önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, Ticaret Bakanlığı'nın çıkarttığı bir yaş ile sıfır araçların 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin isabetli bir karar olduğunu ifade etti. Yalçın, yapılan düzenlemenin araç piyasasını etkileyeceğini kaydederek, "İnsanların beklediği kadar olmasa da araç fiyatlarında bir aşağıya doğru iniş sağlayacağını beklemekteyiz. Araç fiyatlarının aşağıya doğru ineceğine inanıyorum" dedi.

"KORSAN ARAÇ SATICILARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Ticaret Bakanlığı'ndan korsan satışlara karşı da bir önlem almasını beklediklerini dile getiren Yalçın, şunları söyledi:

"Bu korsan araç satıcıları, yılda bizden çok daha fazla araç satıyor. Esnaf olarak kayıtlı yılda 1,5 milyon araç satarken, korsan araç satıcıları ise yılda 6-7 milyon araç satıyor. Bunların hepsi kayıtlı, belgelidir. Mutlaka korsan araç satıcılarının önüne geçilmesini istiyoruz. ÖTV'nin düşeceğine yönelik bir söylenti çıktı. Onun akabinde ikinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı düzenlemesiyle birlikte piyasada bir durgunluk yaşanmaktadır. Bu düzenleme araç fiyatlarını bir miktar aşağıya çekecektir. İkinci el araç alacak vatandaşlarımızdan tek ricamız; esnaftan araç alsınlar. Esnafımız kazansın, dışarıdaki araç satıcıları kazanmasın. Bizim aldığımız yetki ve yeterlilik belgesi var. Araç alacaklarsa bu belgeye sahip olan esnaftan alsınlar ki ileride başları ağrımasın. Herhangi bir sabıka kaydı ya da yüz kızartıcı suç işlemiş insanlar bu belgeyi alamıyor. Hükümetimize de sesleniyoruz, bu dışarıda araç alım-satımı yapanlara müsaade ediyorlarsa; en az 6 ay ve 5-6 bin kilometre şartı ya da devletimize yüzde 10-15 vergi ödeme şartını getirsinler. Burada çok büyük bir vergi kaçakçılığı var, devletimizin vergi kaybı çok yüksek."

"TÜRKİYE'DE HER YERDE ESNAFI BÖYLE KUYTU YERLERE ATMIŞLAR"

Esnaf olarak vergi verdiklerini, elektrik ve su faturası ödediklerini, belediyeye ödeme yaptıklarını ve bir de eleman çalıştırdıklarını dile getiren Yalçın, "Dışarıda korsan satış yapanların hiç böyle bir şeyleri yok. Sadece gidip noterden bir satış alıp, 400 lira para veriyorlar. Diğer para ise kendi ceplerine kalıyor. Bir kişiye 3 araç yetkisi verilmiş. Bu durum biz esnafı üzüyor. Eşi, annesi, babası, kardeşi de araç aldıklarında yıllık 30-40 araç ediyor. 30-40 araç devletin çok büyük bir vergi kaybına uğraması demektir. Ticaret Bakanlığımızdan bunu bir araca düşürmelerini isteyeceğiz. Esnafımız bu konuda çok büyük bir sıkıntı çekmektedir. Esnaf burada bekliyor ki bir müşteri gelsin de araç satsın. Ama diğerleri çarşıda, kıyıda köşede her yerde araç bırakmışlar araç satıyorlar. Bazen kulak misafiri oluyorsun; "şu kadar bir araba aldım, şu kadar para kazandım, yılda 5 sene satsam, yıllık memur maaşım kadar para kazanıyorum" diyor. Böyle bir hakkı yok. Bizi buraya göndermişler, Türkiye'de her yerde esnafı böyle kuytu yerlere atmışlar, bize izin yok diğer adam çarşıda araba satıyor. Bırakın o zaman bize çarşıya gidelim" dedi.

"ESNAF KARDEŞLERİMİZDE ÇEŞİTLİ YERLERDE DÜKKAN AÇMAYA KARAR VERECEK"

Yalçın, yaşadıkları sıkıntılarla ilgili belediyelerin herhangi bir tedbir almadığını belirterek, "Biz, esnaf olarak büyük sıkıntı çekiyoruz. Çeşitli yerlerde galeriler açıldı. Bunun önüne geçmiyorlar. Yetkilerden bunun önüne geçmelerini rica ediyorum; şehir merkezinden lütfen bu araçları kaldırsınlar. Yoksa esnaf kardeşlerimizde çeşitli yerlerde dükkan açmaya karar verecek" diye konuştu.