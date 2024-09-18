Malatya\'da Tren Hattı Mağduriyeti

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(MALATYA) - Birleşik Taşımacılık Sendikası Malatya Şube Başkanı Vedat Eren, Kahramanmaraş merkezli depremlerde rayların bükülmesi ve bazı yerlerde zemin çökmesi nedeniyle hasar alan Narlı- Pazarcık- Gölbaşı tren hattının bakım onarım çalışmalarının 19 aydır tamamlanamamasına tepki gösterdi. Eren, "Malatya ve bölge açısından bir kayıp. Kayıp olduğu için de şu anda bir mağduriyet yaratıyor" dedi.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören tren raylarında TCDD ekiplerinin onarım çalışması sürüyor. Bu çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve vatandaşın mağduriyet yaşadığını söyleyen Birleşik Taşımacılık Sendikası Malatya Şube Başkanı Vedat Eren, aynı zamanda Mavi Tren ve Hızlı Tren için de açıklamada bulundu.

" Deprem, raylarda 'S' dalgası yarattı"

6 Şubat depremlerinde Narlı-Pazarcık-Gölbaşı hattında hasar meydana geldiğini söyleyen Eren, özellikle Gölbaşı tarafında raylarda 'S' durumu nedeniyle demiryolunun kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Sadece hasarın olduğu noktalara müdahale edilmesi gerekirken tüm hattın komple yenilemeye alındığını söyleyen Eren, yapım sürecinin uzadığını söyledi. Malatya-Doğanşehir-Narlı hattının depremin ardından geçen 19 aya rağmen halan açılmadığını belirten Eren, mağduriyetin halka yansıdığını ifade etti.

"Mavi tren sefer sayısı düştü"

Pandemi sonrasında Malatya'da haftada iki güne düşürülen Mavi Tren seferleri hakkında da değerlendirmede bulunan Eren, şunları söyledi:

"Pandemiden önce Malatya- Kurtalan Ekspresi, Doğu Ekspresi gibi trenler vardı. Ancak 2019'dan sonra pandemiyle beraber özellikle Mavi Tren'de sefer sayıları azaltıldı. Haftada çok sayıda olan tren perşembe günü gelip cuma günü dönüş yapıyor. Sonrasında cumartesi gelip pazar dönüş yapmak üzere hafta 2'ye düşürüldü. Bu da Malatya ve bölge açısından bir kayıp. Kayıp olduğu içinde şu anda bir mağduriyet yaratıyor. Özellikle ulaşımın, uçak ve otobüs fiyatlarının yüksek olmasından dolayı tren daha cazip geliyordu. Bu da insanlarımız, halk için kayıp oluşturdu."

Tren bilet fiyatlarında yüzde 500 artış

Pandemi sonrasında bilet fiyatlarının fahiş oranda arttığını belirten Eren, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle ekonomik koşulların değişmesiyle tren seferlerinin azaltılmasında ve fiyatlarda fahiş bir yükseklik oluştu. Devasa bir boyutta fiyat farklılıkları oluştu. Bölgesel trenlerin yanında hızlı trenlerde daha büyük farklılık oluştu. Arada neredeyse yüzde 400- 500'lük farklar oluştu. Bu da bir mağduriyet. Zeten bilet konusunda ulaşılabilirlik azken bilet fiyatlarının yüksek olması demiryolunun vatandaşa hitap etmesi azalıyor."