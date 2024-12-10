Malatya'daki Trend Garden Rezidansı Davasında Ek Bilirkişi Raporu Tamamlandı

Yerel

(MALATYA)- Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin öldüğü Trend Garden Rezidansı davasında mahkemenin istediği ek bilirkişi raporu tamamlanarak, dava dosyasına girdi. Ek bilirkişi raporunda, "Binanın rezidans olarak dönüştürülmesi sırasında yeni sahipleri tarafından gerekli teknik incelemenin yaptırılmadığı belirlenmiştir. Yapının yıkılmasında yapının yeni sahipleri olan Engin A., Sefa G. ve Özkan G'nin asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" ifadesi yer verildi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin öldüğü Trend Garden Rezidansın davası Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Mahkeme, dördüncü duruşmada ek bilirkişi raporu istenmesine karar vermişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu tamamlanarak, dava dosyasına girdi.

Usule aykırı başvuru yapılmış

Ek bilirkişi raporunda, binaya ait yapı kayıt belgelerinin kök rapordaki tanık ifadeleri ve 24 Nisan 2019 tarihli satış sözleşmesi dikkate alındığında, satıştan sonra alındığı ve binanın ilk sahipleri tarafından alındığı ve binanın satın alınmasından sonra binanın iç ve dış tasarımında kapsamlı tadilatlar yapıldığının belirlendiğine yer verildi. Raporda, "İmar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgeleri 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış imalatlar için geçerlidir ve binada sonradan düzenleme yapılamaz. Bu durumda 2019 yılında satış yapılmasına rağmen imar barışına başvuru eski sahipler tarafından yapılmıştır. İmar barışına başvuru yapıldığında bina henüz 42 bağımsız bölüme dönüştürmemiş olmasına rağmen bölünmüş gibi başvuru yapılması usule aykırı bir başvurudur. Ayrıca, bir başka yanlış ise değişikliklerin 2017 öncesine ait olmamasıdır" ifadeleri yer aldı.

"Binanın yeni sahiplerinin asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır"

Raporda, şu tespitler yer aldı:

"Dava konusu bina 1975 Deprem Yönetmeliğine yürürlükteyken projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Kapsamlı tadilatlar ise 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği yürürlükte iken yapılmıştır. Bu nedenle kapsamlı tadilat işlemi yapılmadan önce binanın deprem performansının yeni yönetmeliğe göre belirlenmesi ve bina yetersiz ise güçlendirilerek belediye onaylarının yaptırılması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk, bu tadilat işlemlerini yapan bina sahiplerine aittir. Bu binanın rezidans olarak dönüştürülmesi sırasında binanın yeni sahipleri tarafından gerekli teknik incelemenin yaptırılmadığı belirlenmiştir. Halihazırda yetersizlikler barındıran binada rezidansa dönüşüm işleminin uygun olarak yapılmamasının binanın yıkımını arttırıcı nitelikte olduğu düşünüldüğünden binanın yeni sahiplerinin asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır."

"Kapsamlı tadilat yapının depremden dolayı yıkılmasını artırıcı etkendir"

Ek bilirkişi raporunun kusur ve sorumluluk ilişkilendirmesi bölümünde ise projelendirme, uygulamaya ve denetime dair eksiklikler neticesinde Trend Garden Rezidansın 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ilk depremde yıkıldığına yer verildi.

Raporda, binanın rezidansa dönüştürüldüğüne dikkati çekilerek, "Binanın rezidans olarak dönüşümü aşamasında, imar barışına başvuru yapanların yapının ilk sahiplerin olmasına karşın yapının 42 adet bağımsız bölüme dönüştürülmesini fiziki olarak gerçekleştirenler yapının yeni sahipleridir. Kapsamlı tadilattan sonra deprem meydana geldiği için yapının önceki hali ile depremden dolayı yıkılacağını kesin olarak söylemek mümkün olmayıp yapılan kapsamlı tadilatın yapının depremden dolayı yıkılmasını artırıcı bir etken olmasından ve tadilat yapım tarihinde 2018 deprem yönetmeliğine göre deprem hesaplarının yapılmamasından dolayı, yapının yıkılmasında yapının yeni sahipleri olan Engin A., Sefa G. ve Özkan G'nin asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

31 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Trend Garden Rezidans, 6 Şubat depreminde saniyeler içinde çöktü. Binada beşi çocuk 31 kişi öldü. 13 kişi hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ile 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak' suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar Bülent Y., Engin A., Sefa G., Mehmet G'nin 15 Aralık 2023'te tahliye edilmesinin ardından davada tutuklu sanık kalmamıştı.