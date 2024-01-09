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Malatya Hekimhan'da depremzedelerin evlerinin yıkımına tepki - Son Dakika
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Malatya Hekimhan'da depremzedelerin evlerinin yıkımına tepki

6 Şubat depremlerinde Malatya Hekimhan'a bağlı Başkavak Mahallesi'nde ağır hasar alan 45 evin yıkımına başlandı. Mahalle sakini depremzedeler ise kendilerine konteyner ve hayvanlar için çadır verilmeden yıkım yapılmasına tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, kış ayları nedeniyle hayvanları ve eşyalarıyla dışarda kaldıklarını belirterek yıkımın haziran ayına ertelenmesini talep etti.

09.01.2024 - 18:02,
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6 Şubat depremlerinde Malatya Hekimhan'a bağlı Başkavak Mahallesi'nde ağır hasar alan 45 evin yıkımına başlandı. Mahalle sakini depremzedeler ise kendilerine konteyner ve hayvanlar için çadır verilmeden yıkım yapılmasına tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, kış ayları nedeniyle hayvanları ve eşyalarıyla dışarda kaldıklarını belirterek yıkımın haziran ayına ertelenmesini talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya Hekimhan'a bağlı Başkavak Mahallesi'nde ağır hasarlı 45 binanın yıkımına başlandı. Mahalleliler ise kendelerine yeterince konteyner ve hayvan çadırı verilmediğini belirterek tepki gösterdi.

"YÜZDE 90 ÜZERİNDE YIKIM VAR"

Başkavak Mahallesi Muhtarı Kamil Kisiloğlu, "Mahallemizde 50 hane var. 6-7 hanemiz yıkılmıyor. Diğer hepsi yıkılıyor. Yani yüzde 90 üzerinde yıkım var. Zaten yıkım fazla olmasa insanlar birbirlerini evlerinde, depolarında idare eder. Hiçbir şekilde eşyalarını barındıracak, hayvanlarını barındıracak bir yer yok. Ondan dolayı mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Hayati Ercan ise konteyner ve çadır alamadıklarını ifade ederek, "Biz illaki Suriyelilere, Afganlara mı döneceğiz. Ne altyapımız var ne üstyapımız. Suyumuz çekildi. Gelip darmadağın etmeye başladılar. İllaki biz başka ülkeye mi göçelim? İnsaf bu. Valiyi CİMER'e yazacağız. Vali'nin kararı bu. Ben yıktım, yıktım, yıktım. Yıkmakla övünüyor. Önce yap, ondan sonra yık. Vatandaş nereye gitsin" diyerek tepki gösterdi.

"HAZİRAN'A KADAR ERTELEYİN"

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise şunları söyledi:

"İlçemize bağlı 65 mahallemizin en az 20 mahallesinde 6 Şubat depremlerinde büyük hasar oluştu. Bu hasarın başında gelen yerlerde Başkavak başta geliyor. Evet, geçen ilçe başkanlarımız muhtarlarımızla beraber Valiliğe gitti. Sayın Valimize dedik ki; 'devletin almış olduğu karar, can önemlidir, içinde kimse ölmeden bunları yıkalım' dedik. Biz de dedik ki kendilerine, 'Sayın Valim kış geldi, burada bir zorluk var, hiç kimsenin burada ne evlerini koyacak ne de yatacak yerleri var'. 3 ay ertelenmesini istedik. Sayın Valim de 'yarın bir gün deprem olursa bu sıkıntı olur, yıkacağız' dedi. Tamam, biz kabul ettik ama şöyle, dedi ki 'eğer aracın girmediği yerlerde yıkım olmayacak, konteyner gelmeden kimsenin evi boşaltılmayacak' dedi. 'Hayvan çadırları olmadan yıkım olmayacak' dedi ama geldik, yerinde gördük, yıkım ekibi gerçekten buraya elamanlarını koyup, böyle talimat geldi. Yine söylüyoruz, yarın kar yağacak, vatandaşlarımız zorda. En azında bir haziran ayına kadar ertelenmesini istiyoruz."

Malatya Hekimhan\'da depremzedelerin evlerinin yıkımına tepki
Kaynak: ANKA
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