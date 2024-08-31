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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, fener alayı ve Şevval Sam konseriyle kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 20.00'de Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayı ile başladı. Fener alayına, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve binlerce vatandaş katıldı.

Binlerce Manavgatlı, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Cumhuriyet Meydanı, Yapay Şelale ve İbrahim Sözen Caddesi üzerinden Atatürk Kültür Merkezi'ne ulaştı. Coşkulu marşlar eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'ne ulaşan Manavgatlılar, ortaya eşsiz bir görüntü çıkardı.

Şevval Sam'dan unutulmaz konser

Fener alayının ardından ünlü sanatçı Şevval Sam, Atatürk Kültür Merkezi önünde sahne aldı. AKM önünde toplanan Balıkesirliler, Şevval Sam'ın performansına hayran kaldı. Sam, 'Hey Gidi Karadeniz', 'Bahçe Duvarından Aştım', 'Nar Danesi', 'Delalım', 'Kaşların Karasına' gibi sevilen parçaları seslendirdi.

Kara'dan gençlere birlik ve beraberlik vurgusu

Konser başlamadan hemen önce konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, şunları söyledi:

"Biz Atatürk gençliğiyiz! Biz her zaman genç kalacağız, yorulmayacağız, durmayacağız, bıkmayacağız. Nasıl ki Atalarımız bu ülkeyi düşmanlardan temizlemişse, nasıl ki büyük önderimizin liderliğinde tam bağımsız Türkiye yolunda dört günde 500 kilometreyi yürüyüp Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar düşmanı sürmüşse, biz de durmadan daha ileriye hep beraber yürüyeceğiz. Her bayramda sizleri alanlarda gördükçe daha mutlu, daha onurlu ve daha gururluyuz. Atatürk'ümüz gençlerine güvendi ve Cumhuriyet'i gençliğe emanet etti, bizlere emanet etti. Çünkü bize inandı, sizlere inandı. Atamız; 'Zafer, zafer benimdir diyenindir!' der. Zafer bizimdir!"