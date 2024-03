Manavgat Belediyesi 5 Bin Kişilik İftar Programı Düzenledi

Yerel

Manavgat Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde 5 bin kişilik iftar programı düzenledi.

Manavgat Belediyesi'nin AKM önünde düzenlediği iftar programına, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve CHP Meclis üyesi adayları, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, Ramazan ayının bir arınma dönemi olduğunu belirterek, "Ramazan 11 ayın sultanı. Ramazan, ayı aç kalma değil bir arınma dönemidir. İnsanların kötülüklerden, hırslarından arınmasıdır. Maneviyat yüklü bir aydır. İnşallah barış içinde, huzur içinde geçer. Her sene olduğu gibi yoğun bir katılım var. İftar çadırlarımıza devam edeceğiz, bir yandan da insanlarımızı sosyal ve ekonomik açıdan da daha iyi şartlara getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Manavgat Belediyesi'nin öz kaynaklarını daima halkla paylaştığını aktaran Başkan Sözen ise şöyle konuştu:

"HALKIN İMKANLARINI HALKA SUNUYORUZ"

"Geldiğimiz günden itibaren bu Ramazan çadırlarımızı faal hale getirdik. Bizim gibi Müslüman toplumlar için dini bayramlarımız, günlerimiz son derece özel. Dolayısıyla bu özel günlerde insanların bir arada olması, birbirine karşı hoşgörülü olması, beraber lokmalarını paylaşmaları son derece önemli. Bizler için de ruhani duygularımızın üst seviyede olduğu sürelerde toplumla bir arada olmamız önemli. Onun için bu iftar çadırlarını her yıl önemsiyoruz. 30 gün boyunca hemşerilerimizle, Manavgat'a yerleşen kardeşlerimizle bir arada oluyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu imkanlar toplumun kendi imkanları. Biz bahşetmiyoruz, lütfetmiyoruz. Toplumun olan bu imkanlarla, topluma ön ayak oluyoruz. Herkes hoş geldi. İnşallah bu 30 günümüzü huzurla, beraberce geçireceğiz. Aynı zamanda eski beldelerimiz olan 9 büyük mahallelerimizde de iftar çadırlarımızı kuruyoruz. Oralarda da tıpkı burası gibi hemşerilerimizle lokmalarımızı paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız istediği takdirde, menü bedelini karşıladığı takdirde, rahmetli olmuş büyüklerine, ailelerine yönelik bu yemeği sahiplenebiliyorlar. Artık geleneksel hale geldi. Bu yılda ben, kendi ailem, babam, dedelerim, bütün aile büyüklerimin ruhlarına gönderebilmek adına bugünü sahiplendik. İnşallah Allah kabul eder. Şimdiden Ramazan'ımızın huzurlu geçmesini, sağlıklı geçmesini, her şeyin herkesin gönlüne göre olmasını dileyerek kendilerine ait olan bu imkanları kullanan bütün hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum."