Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Edebiyatı Kentin Kalbine Yerleştirmek İstiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Edebiyatı Kentin Kalbine Yerleştirmek İstiyoruz"

Haberin Videosunu İzleyin
27.05.2025 12:33  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Edebiyatı Kentin Kalbine Yerleştirmek İstiyoruz"
Haber Videosu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında ilk kez vereceği İlhan Berk Şiir Ödülü ve Yusuf Atılgan Roman Ödülü tanıtım toplantında konuşan Başkan Zeyrek, "Edebiyatı sadece kentin hafızasına değil, kalbine yerleştirmek istiyoruz" dedi.

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılında ilk kez vereceği İlhan Berk Şiir Ödülü ve Yusuf Atılgan Roman Ödülü tanıtım toplantında konuşan Başkan Zeyrek, "Edebiyatı sadece kentin hafızasına değil, kalbine yerleştirmek istiyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, usta edebiyatçıların adlarını yaşatmak ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenleyeceği "İlhan Berk Şiir Ödülü" ve "Yusuf Atılgan Roman Ödülü"nün tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Şair Tuğrul Keskin katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Zeyrek, Manisa'nın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan iki edebiyatçının anısını yaşatmak amacıyla ödüllerin hayata geçirildiğini belirtti. Zeyrek, "Bugün burada Manisa'nın kültürel hafızasında çok özel bir yere sahip olan iki büyük edebiyatçıyı İlhan Berk ve Yusuf Atılgan'ı anmak ve onların adını taşıyan iki önemli edebiyat ödülünü kamuoyuna duyurmak için bir aradayız. İlhan Berk sözcükleriyle kurduğu evren, şiirimizin ufkunu genişleten bir çağrıdır. Onun dizelerinde yalnızca kelimeler değil, Manisa'nın sokakları vardır. Anadolu'nun kokusu vardır. Evrensel duyarlılık ve yakınlık vardır. Yusuf Atılgan ise Türk romanının derinliklerini anlatışını bireylerin iç sesiyle buluşturarak bizlere Aylak Adam'dan Anayurt Oteli'ne kadar uzanan unutulmaz bir yolculuğu armağan etmiştir. Her ikisi de yalnızca edebiyatımıza değil, hayata ve insana dair derin bir bakış açısının mirasını bizlere bırakmışlardır" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın yalnızca tarımsal ve tarihi zenginlikleriyle değil, kültürel ve edebi mirasıyla da öne çıkması gerektiğini vurgulayan Zeyrek, "Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu gücün farkındayız. Bu gücü artık ortaya çıkartarak yarınlara da aktarmak istiyoruz. Bu farkındalıkla, edebiyatın dönüştürücülüğü ve birleştiricilik gücüne inanıyor, kültür politikamızı kalıcı değerler üzerine inşa etmek istiyoruz" dedi.

Başkan Zeyrek, ödüllerin kapsamının sadece yarışmayla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, "Atölyeler, sempozyumlar, okuma günleri ve edebiyat buluşmaları ile Manisa'nın yıl boyunca yaşayan bir edebiyat şehri olmasını hedefliyoruz. Bugün bu güzel başlangıcın duyurusunu yaparken İlhan Berk'in bir dizeleriyle seslenmek istiyorum: 'Şiir bir kent gibi yaşamalıdır' diyor kendisi. Biz de Manisa'yı bir şiir gibi yaşatmak istiyoruz. Romanları sokakta yaşatmak istiyoruz ve edebiyatı kentin hafızasına değil, kalbine yerleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Geleneksel hale gelecek"

Zeyrek, konuşmasında geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri edebiyat ödüllerinin yanı sıra, daha önce başlatılan "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" gibi devam edeceğini belirtti. "Ben görevde kaldığım sürece ve benden sonra bu zihniyette olan tüm belediye başkanlarının devam ettireceği bir geleneksel yarışma haline getirmek istiyorum" diyen Zeyrek, Salihli'de yıllar sonra yeniden başlattılan Şiir İkindileri'ni de hatırlatarak, kültürel etkinliklerin sürekliliğinin önemine dikkat çekti.

"Ana hedefim bir marka kent oluşturmak"

Manisa'yı "marka kent" yapma hedeflerini yineleyen Zeyrek, "Ben şehrin tüm değerlerini ortaya çıkartıp artık bir marka kent oluşturulmasını istiyorum. Benim ana hedefim, ulaşacağım nokta bu. Bu ulaşacağım noktanın yan kollarında bunların hepsi var. Bunların hepsi zaman içerisinde olacak, göreceksiniz. Geçtiğimiz 14 aya bakıyorum bunun içinde attığımız çok ciddi adımlar olduğunu görüyorum. Ama en büyük soru işaretimde şu; vatandaşlarımıza bu ne kadar nüksediyor? Burada herkese ortak görev düşüyor. Bunu herkesin gözüne sokarcasına İlhan Berk budur. Yusuf Atılgan burada yaşamıştır. Bu, bunu yapmış gibi diktelerle birlikte bence işlememiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü herkes sabah uyandığında ilk akla gelen ekonomik kriz. Bugün ne yapacağım? Trafikte nasıl yol alacağım? Akşam evde ne yiyeceğiz? Ana sorular bunlarla yoğurulan maalesef bir toplum haline geldik. Ama bu değerler evet bunun da dışına çıkartabilecek kişilerin hem şehre aidiyet hissetmesi hem de sosyalleşmesi açısından çok önemli noktaları olduğunu düşünüyorum. ve bunların ben görevde kaldığım sürece, ikincisi, üçüncüsü, beşincisi on beşincisi olacak. Benden sonrakileri de bunları yapması için de bu altyapı temelini oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Türk edebiyatının iki önemli ismi İlhan Berk ve Yusuf Atılgan'ın adını yaşatmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenleyeceği "İlhan Berk Şiir Ödülü" ve "Yusuf Atılgan Roman Ödülü" için son başvuru tarihi 1 Eylül 2025 olarak açıklandı.

Manisa doğumlu edebiyatçı Yusuf Atılgan'ın anısını yaşatmak ve yeni yazarları desteklemek amacıyla düzenlenen Yusuf Atılgan Roman Ödülü, yazarın ölüm yıl dönümü olan 9 Ekim'de sahiplerini bulacak. Seçici kurulda Nedim Gürsel, Hidayet Karakul, Halil Şahan, Feyza Hepçilingirler ve Kemal Varol yer alıyor.

Modern Türk şiirinin öncülerinden İlhan Berk'in doğum yıl dönümü olan 18 Kasım'da açıklanacak olan İlhan Berk Şiir Ödülü seçici kurulunda da Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Bedriye Aksakal, Gonca Özmen ve Tuğrul Keskin bulunuyor.

Yarışmalarda kazanan eserler 30 bin TL para ödülü ve bir anmalık ile ödüllendirilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yusuf Atılgan, İlhan Berk, Belediye, Edebiyat, Manisa, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: 'Edebiyatı Kentin Kalbine Yerleştirmek İstiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu Özel korumaya alındı Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor
İmamoğlu’nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ’’mahremiyet’’ savunması İmamoğlu'nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ''mahremiyet'' savunması
Altay Bayındır’ın pozisyonu İngiltere’de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdık Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık
Polis atamasında yeni dönem Bakan Yerlikaya detayları anlattı Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor Her an imzalar atılabilir Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir
Eşinden yediği tokada “Şaka“ diyen Macron’u zora sokacak bir görüntü daha Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron'u zora sokacak bir görüntü daha!

12:37
PKK ne zaman silah bırakacak Efkan Ala’dan açıklama var
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
10:34
Papara operasyonunda yeni detaylar 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
17:58
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
17:32
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
17:16
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü
3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:13
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
17:00
Cengiz İmren’den dikkat çeken çıkış Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 13:22:14. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Edebiyatı Kentin Kalbine Yerleştirmek İstiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.