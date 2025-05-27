Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Edebiyatı Kentin Kalbine Yerleştirmek İstiyoruz"

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılında ilk kez vereceği İlhan Berk Şiir Ödülü ve Yusuf Atılgan Roman Ödülü tanıtım toplantında konuşan Başkan Zeyrek, "Edebiyatı sadece kentin hafızasına değil, kalbine yerleştirmek istiyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, usta edebiyatçıların adlarını yaşatmak ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenleyeceği "İlhan Berk Şiir Ödülü" ve "Yusuf Atılgan Roman Ödülü"nün tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Şair Tuğrul Keskin katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Zeyrek, Manisa'nın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan iki edebiyatçının anısını yaşatmak amacıyla ödüllerin hayata geçirildiğini belirtti. Zeyrek, "Bugün burada Manisa'nın kültürel hafızasında çok özel bir yere sahip olan iki büyük edebiyatçıyı İlhan Berk ve Yusuf Atılgan'ı anmak ve onların adını taşıyan iki önemli edebiyat ödülünü kamuoyuna duyurmak için bir aradayız. İlhan Berk sözcükleriyle kurduğu evren, şiirimizin ufkunu genişleten bir çağrıdır. Onun dizelerinde yalnızca kelimeler değil, Manisa'nın sokakları vardır. Anadolu'nun kokusu vardır. Evrensel duyarlılık ve yakınlık vardır. Yusuf Atılgan ise Türk romanının derinliklerini anlatışını bireylerin iç sesiyle buluşturarak bizlere Aylak Adam'dan Anayurt Oteli'ne kadar uzanan unutulmaz bir yolculuğu armağan etmiştir. Her ikisi de yalnızca edebiyatımıza değil, hayata ve insana dair derin bir bakış açısının mirasını bizlere bırakmışlardır" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın yalnızca tarımsal ve tarihi zenginlikleriyle değil, kültürel ve edebi mirasıyla da öne çıkması gerektiğini vurgulayan Zeyrek, "Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu gücün farkındayız. Bu gücü artık ortaya çıkartarak yarınlara da aktarmak istiyoruz. Bu farkındalıkla, edebiyatın dönüştürücülüğü ve birleştiricilik gücüne inanıyor, kültür politikamızı kalıcı değerler üzerine inşa etmek istiyoruz" dedi.

Başkan Zeyrek, ödüllerin kapsamının sadece yarışmayla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, "Atölyeler, sempozyumlar, okuma günleri ve edebiyat buluşmaları ile Manisa'nın yıl boyunca yaşayan bir edebiyat şehri olmasını hedefliyoruz. Bugün bu güzel başlangıcın duyurusunu yaparken İlhan Berk'in bir dizeleriyle seslenmek istiyorum: 'Şiir bir kent gibi yaşamalıdır' diyor kendisi. Biz de Manisa'yı bir şiir gibi yaşatmak istiyoruz. Romanları sokakta yaşatmak istiyoruz ve edebiyatı kentin hafızasına değil, kalbine yerleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Geleneksel hale gelecek"

Zeyrek, konuşmasında geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri edebiyat ödüllerinin yanı sıra, daha önce başlatılan "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" gibi devam edeceğini belirtti. "Ben görevde kaldığım sürece ve benden sonra bu zihniyette olan tüm belediye başkanlarının devam ettireceği bir geleneksel yarışma haline getirmek istiyorum" diyen Zeyrek, Salihli'de yıllar sonra yeniden başlattılan Şiir İkindileri'ni de hatırlatarak, kültürel etkinliklerin sürekliliğinin önemine dikkat çekti.

"Ana hedefim bir marka kent oluşturmak"

Manisa'yı "marka kent" yapma hedeflerini yineleyen Zeyrek, "Ben şehrin tüm değerlerini ortaya çıkartıp artık bir marka kent oluşturulmasını istiyorum. Benim ana hedefim, ulaşacağım nokta bu. Bu ulaşacağım noktanın yan kollarında bunların hepsi var. Bunların hepsi zaman içerisinde olacak, göreceksiniz. Geçtiğimiz 14 aya bakıyorum bunun içinde attığımız çok ciddi adımlar olduğunu görüyorum. Ama en büyük soru işaretimde şu; vatandaşlarımıza bu ne kadar nüksediyor? Burada herkese ortak görev düşüyor. Bunu herkesin gözüne sokarcasına İlhan Berk budur. Yusuf Atılgan burada yaşamıştır. Bu, bunu yapmış gibi diktelerle birlikte bence işlememiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü herkes sabah uyandığında ilk akla gelen ekonomik kriz. Bugün ne yapacağım? Trafikte nasıl yol alacağım? Akşam evde ne yiyeceğiz? Ana sorular bunlarla yoğurulan maalesef bir toplum haline geldik. Ama bu değerler evet bunun da dışına çıkartabilecek kişilerin hem şehre aidiyet hissetmesi hem de sosyalleşmesi açısından çok önemli noktaları olduğunu düşünüyorum. ve bunların ben görevde kaldığım sürece, ikincisi, üçüncüsü, beşincisi on beşincisi olacak. Benden sonrakileri de bunları yapması için de bu altyapı temelini oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Türk edebiyatının iki önemli ismi İlhan Berk ve Yusuf Atılgan'ın adını yaşatmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenleyeceği "İlhan Berk Şiir Ödülü" ve "Yusuf Atılgan Roman Ödülü" için son başvuru tarihi 1 Eylül 2025 olarak açıklandı.

Manisa doğumlu edebiyatçı Yusuf Atılgan'ın anısını yaşatmak ve yeni yazarları desteklemek amacıyla düzenlenen Yusuf Atılgan Roman Ödülü, yazarın ölüm yıl dönümü olan 9 Ekim'de sahiplerini bulacak. Seçici kurulda Nedim Gürsel, Hidayet Karakul, Halil Şahan, Feyza Hepçilingirler ve Kemal Varol yer alıyor.

Modern Türk şiirinin öncülerinden İlhan Berk'in doğum yıl dönümü olan 18 Kasım'da açıklanacak olan İlhan Berk Şiir Ödülü seçici kurulunda da Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Bedriye Aksakal, Gonca Özmen ve Tuğrul Keskin bulunuyor.

Yarışmalarda kazanan eserler 30 bin TL para ödülü ve bir anmalık ile ödüllendirilecek.