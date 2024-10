Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Dünya Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Yerel

(MANİSA) - 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Artık şeffaflığın olduğu, özgür düşüncenin olduğu, özgür kalemlerin rahatça istediklerini yazdığı bir Manisa hayal ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Manisa'da bir otelde gerçekleşen programa Zeyrek'in yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve basın mensupları katıldı.

Programda basın mensuplarına hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Halkımızın en doğal anayasal hakkı olan basından haber almak, basın özgürlüğünü sizler aracılığıyla sağlaması, sizler bizlerin halkla olan bağının en güçlü temsilcilerisiniz. Ben istiyorum ki özgür basın, özgür kalemler, her zaman için var olsun ve her zaman için olsunlar ki biz de duygularımızı, düşüncelerimizi, yaptığımız icraatları sizler aracılığıyla tarafsız bir şekilde halkımıza anlatalım" dedi.

"Objektif olarak bütün görüş ve düşüncelerinizi halkımızla paylaşmalısınız"

"Bulunduğumuz ekonomik şartlardan olsun, size yapılan baskılarlardan olsun kaleminizi özgürce kullanamadığınızı ben biliyorum" diyerek sözlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her yerde yüksek sesle şunu söyledim; basın özgür olmalıdır. Kalemler özgür tutulmalıdır. Tarafsızca, adil bir şekilde objektif olarak bütün görüş ve düşüncelerinizi halkımızla paylaşmalısınız. Ben bunun var olması için geçtiğimiz 6 ay boyunca mücadele verdim. Görev sürem boyunca da mücadele vereceğimi buradan sizlere bildirmek istiyorum. Benden önce yapılmış olan tüm her şeyi unutalım. Basın üzerindeki baskıyı unutalım. 'Eğer ki bana karşı olumlu şeyler yazarsanız size destek veririz yazmazsanız bizim karşımızda olursunuz.' Maalesef ülkemizin böyle bir gerçeği var. Ama ben istiyorum ki beni her şekilde eleştirin. Olumlu, olumsuz. Hiçbir problem yok. Yeter ki doğruları yazın. Yeter ki objektif olun. Ben bunu sağlayacağımızı sizinle birlikte Manisa'da biliyorum ve umuyorum.

"Özgür kalemlerin rahatça istediklerini yazdığı bir Manisa hayal ediyorum"

Biz basına destek veriyoruz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak. Herkese eşit bir şekilde destek vermek istiyoruz. Bu eşitliği de sağladığımızı düşünüyorum. Yanıldığımız noktalar varsa bunları da konuşalım. Sizlerle birlikte aylık veya iki aylık periyodik olarak toplantılar yapmak istiyorum. Katıldığım programlarda bana soruyorlar; hangi soruları soralım size başkanım? Neleri konuşmak istersiniz başkanım? Program yaptığımız arkadaşlar aranızda da var. Hepsine şunu söylüyorum; soru serbest. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Cevap veremeyeceğimiz, açıklayamayacağımız hiçbir şey yok. Eğer ki bilmediğimiz bir şeyse de çok doğruluk ve dürüstlükle de size 'bilmiyorum' da dedim. Çünkü artık şeffaflığın olduğu, özgür düşüncenin olduğu, özgür kalemlerin rahatça istediklerini yazdığı bir Manisa hayal ediyorum.

"Ailemin fertleri olarak görüyorum"

Manisa'mdaki özgür basın demek, özgür vatandaş demektir. Vatandaşlarımıza siz tüm gerçekliğiyle, tüm objektifliğinizle düşüncelerinizi arttırın ki onlar da bunlardan faydalansın ve bizim yaptıklarımızın gerçekliğini görsünler. Ama bazen basında okuyorum. Özellikle internet gazeteciliğinde bu çok kez başıma geliyor. Maalesef bazı yaptırımlar ve baskılardan dolayı gerçek dışı şeylerin yazıldığını görüyorum. Sizlerden tek ricam lütfen böyle şeyler yazmayın. Bana ulaşmak çok kolaydır. Eğer ki aklınızda bir soru varsa lütfen beni arayın. Bana ulaşın. Doğruluğunu tekrardan, benden dinleyin, öğrenin. Yine istediğinizi yazın. Ama lütfen bu tip şeylere sebebiyet vermeyin. Biz sizlerle birlikte Manisa'da çok güzel bir aileyiz. Ben hepinizi ailemin birer bireyleri ve fertleri olarak görüyorum. Özgür basın ve özgür kalem baskısını özellikle tekrardan yapmak istiyorum. Bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle bugün hep birlikteyiz. Ama ben sizinle devamlı hep birlikte olmak istiyorum. Günün, saatin, zamanın gerçekten bir önemi yok. Her zaman için kapılarımız sizlere açıktır. Kapıya gelin, istediğiniz her şeyi lütfen çekinmeden bana sorun. Benim öyle egolarım yok. Bana bir soru yönelttiğinizden dolayı ben size asla ve asla yanlış davranmam. Herhangi ters bir şey söylemem. Tüm gerçekliğiyle de her şeyi anlatırım. 21 Ekim bu gece dolayısıyla Dünya Gazeteciler günüz tekrardan kutlu olsun. Sizinle bir arada olmaktan gerçekten çok mutluyum. İnşallah bu birlikteliğimiz benim görev süremde de aynı duygu ve düşüncelerle devam edeceğini size buradan bildirmek isterim. Sağ olun, var olun."