Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek\'ten \'Çin Mahallesi\' Açıklaması: Hedefim, Manisa\'da Kazanılan Paranın Manisa\'da Kalmasıdır

Yerel

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentte faaliyete geçecek Çinli elektrikli araç devi BYD'de çalışacak binlerce Çinli çalışan için kurulacak Çin Mahallesi'ne ilişkin konuştu. "Tecrit edilmiş değil, kültürlerin iç içe geçtiği alan" vurgusu yapan Zeyrek, "Manisa'da kazanılan para, Manisa'da kalsın. Çünkü eğer ki biz bu imkanları ve sosyal hayatlarını Çinli vatandaşlara sunmazsak Manisa'da kazanılan bu para, çevre illere belki çevre ülkelere taşınacak. Benim öncelikle hedefim, Manisa'da kazanılan paranın Manisa'da kalmasıdır" dedi.

Çinli elektrikli araç devi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım için çalışmalara başlarken şirketin Manisa'da kuracağı fabrika inşaatının 2025 yılında başlaması planlanıyor. Üretime 2026'da başlayacak olan fabrikada yaklaşık 3 bin Çinli vatandaşın çalışması öngörülürken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde kentte Çin Mahallesi kurulacağını açıklamıştı.

Zeyrek, kurulacak Çin Mahallesi'ne dair açıklamalar yaptı. Çin Mahallesi ile Manisa'da kazanılanın Manisa'da kalacağını ifade eden Zeyrek, iki kültürün bir arada yoğrulacağını söyledi.

"Manisa'da kazanılan bu para, çevre illere belki çevre ülkelere taşınacak"

Çin Mahallesi açmanın maddi kazanç anlamına geldiğini ve Manisa'da kazanılan paranın Manisa'da harcanmasını sağlayacağını ifade eden Zeyrek, şunları söyledi:

"Manisa'mıza BYD fabrikamız geliyor. Elektrikli araç üretiminde dünya lideri bir firmayı Manisa'da misafir edeceğiz. Bu Çin firmasının da yaklaşık yaklaşık 3 tane çalışanı olacak. Çinli vatandaşlarımızın yemek kültürü bize uygun değil. Eğlence kültür bize uygun değil. Ama onları burada misafir etmek, onların bu isteklerine cevap vermek de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim sorumluluğum altındadır. BYD ziyaretlerimizde de bunu defalarca karşılıklı görüşmelerde dile getirdik. Evet ben bir Çin Mahallesi kurmak istiyorum. Ama tecrit edilmiş kendi özerkliğine kavuşmuş bir mahalleden bahsetmiyorum. Çin'in kültürüyle Manisamızın kültürünün bir arada yoğrulacağı, onların yemek alışkanlıklarına ve eğlence alışkanlıklarına bu hizmeti sunabilecek olan bir Çin sokağından bahsediyorum. Çünkü ben hep şunu arzu ediyorum. Manisa'da kazanılan para, Manisa'da kalsın. Çünkü eğer ki biz bu imkanları ve sosyal hayatlarını Çinli vatandaşlara sunmazsak Manisa'da kazanılan bu para, çevre illere belki çevre ülkelere taşınacak. Benim öncelikle hedefim, Manisa'da kazanılan paranın Manisa'da kalmasıdır. Yalnızca Çinli vatandaşlarımıza değil, Manisa Organize Sanayi'de bulunan 601 tane fabrikasında birçok farklı ülkeden gelen yatırımcıya da onların sosyal hayatlarını sağlayabilecek, onların çocuklarının kültürel ve hayatını destekleyebilecek özel okullardan olsun. Kendi sağlık hayatlarında imkan sağlayabilecek hastaneler olsun. Onların misafirlerini şehirde rahatça konuk edebilecekleri oteller olsun. Bununla ilgili tüm altyapı çalışmalarının içerisindeyiz. Bu hem bir kültürel uyumdur hem de yeme içme ve sosyal hayatlarını Manisa'daki vatandaşlarımız sosyal hayatıyla birlikte kucaklaşmasından bahsediyorum. Biz Çin Mahallesi kurmak zorundayız. Çünkü eğer ki gelen vatandaşlarımızın bizim kültürümüze ayak uydurmalarını beklersek bunun için çok zaman alırız. ve onları yok sayarız. Ben onları yok saymak değil, Manisa'mdaki herkesle kucaklaşmasını sağlayan bir belediye başkanı olarak onların sosyal hayatlarına dokunmak, onların isteklerine cevap verebilecek olan alanlar yaratmak istiyorum."

"Kimseyi özerkleştirip sadece onlar için oluşturulmuş bir alan değil"

Mahallenin, kentin dışında bir tecrit alanında değil kentin merkezinde açılacağını ifade eden Zeyrek, şöyle konuştu:

"Bu mahalle Manisa'mızın içerisinde herkesin rahatça dolaşabileceği ve Çin'in kültürünü de seyredebileceği hatta onların yemeklerinden tadıp onların eğlencelerine ayak uydurup onların festivallerine eşlik edebileceği bir lokasyonda olacak. Kimseyi özerkleştirip sadece onlar için oluşturulmuş bir alan değil, Manisa'yla gelen Çinli kardeşlerin birbiriyle kucaklaşmasını sağlayabilecek alanlar oluşturacağım Manisa'da."

"Adından övgüyle söz etmelerini sağlamak benim en büyük hayalimdir"

Atılan adımın Manisa'ya marka kent olma yolunda artı değer sağlayacağına dikkat çeken Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Yan sanayisiyle birlikte yaklaşık BYD'nin Manisa'da kapsayabileceği çalışan kişi yaklaşık on binlerde olacaktır. Her birinin dört kişilik bir aileye sahip olduğunu düşünürsek 40 bin kişilik çok ciddi bir nüfus gelecek Manisa'ma. ve bu nüfusa sahip olan kişilerin birçoğu bizim kültürümüzden çok uzak. Bizim yeme içme kültürümüzden, eğlence kültürümüzden bütün hepsinden çok uzak olan bir kitle gelecek. Onlara nasıl daha iyi hizmet edeceğimizi bilebilmek için de ben firma yetkililerine soruyorum. Bununla ilgili danışmanlık hizmeti alıyorum. Onlara kucak açabilecek olan sosyal alanlar oluşturuyorum burada. Ben burada istiyorum ki Manisa'ma gelen bugün Çinli olur yarın başka bir ülkeden olur… Yabancılık çekmesin. Kendi evindeymiş gibi yaşasın istiyorum ki şehrime katkı sağlasın. Hem maddi olarak katkı sağlasın hem kültürleriyle katkı sağlasın. Çünkü Manisa, büyüyen bir şehir. Bu büyüyen bir şehirde biz dışarıdan gelen herkese kucak açmaya hazırız. ve bir belediye başkanı olarak da onlara oluşturabileceğimiz sosyal alanlarla birlikte gittikleri yerlerde adından övgüyle söz etmelerini sağlamak benim en büyük hayalimdir."