Yerel

Manisa'da 30 yıllık asfalt sorunu tek bir talep ile çözüme kavuştu

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Yuntdağ bölgesinde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile Pınarköy ve Bergama Bayramcılar Mahallesi arasındaki 30 yıllık asfalt sorunu çözüme kavuştu. Sorunun bir taleple çözüldüğünü belirten mahalle muhtarları, Başkan Ferdi Zeyrek'i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bergama Seklik Mahallesi, Yunusemre Sarıahmetli ve Pınarlar mahalleleri ile Bergama Bayramcılar Mahallesi güzergahında 9 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Pınarköy ile Bergama'ya bağlı Bayramcılar Mahallesi arasındaki 30 yıllık asfalt sorunu da çözüme kavuştu. Çalışmanın ardından Manisa Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Halil Kırlı, Pelitalan Mahalle Muhtarı Ömer Altındağ, Bergama'ya bağlı Bayramcılar Muhtarı Aalettin Güçtekin, Pınarköy Muhtarı Hüseyin Sanlı, Uzunlar Muhtarı Mustafa Ali Savak, Örselli Muhtarı Halil Mezik, Süngüllü Muhtarı Davut Arslan, Yenice Muhtarı Mustafa Uslu, Karahüseyinli Muhtarı Müştak Kamavi ve Sarıahmetli Muhtarı Halil Uğur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti.

Başkan Zeyrek: "Allah yapmayı bize nasip etti"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Allah kazasız belasız kullandırsın. Ekip arkadaşlarımız bu konuda çok özverililer. Bizim amacımız derdi dinlemek, derman olabilmek. Bölgenin böyle bir yola ihtiyacı vardı. 30-40 yıldır yapılmamış, Allah yapmayı bize nasip etti" dedi.

"Manisalıların emanetini baş tacı yapacağız"

Mahallelerin sorunlarını bildiğini vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, "Sorunları çözmeye başladık. İnterneti olmayan köylerimiz var, ücretsiz bir şekilde internet hizmeti veriyoruz. Suyu olmayan 147 köyümüz var. Şimdi içme sularını götürüyoruz. Öncelikle altyapımızı güçlendireceğiz. Bunun üzerine üstyapı kurmak daha kolay. Telefon altyapısı, internet altyapısı veya su-kanalizasyon altyapısı yokken, ben o paralara bir tane futbolcu almayı tercih etmeyeceğim. Benim için hizmetin hakkı bu şekildedir. Bu adaletli ve eşitlik anlayışından asla vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşımızın derdini yerinde dinleyip, yerinde çözeceğiz. Manisalılar bize güvendi. Köyünü, mahallesini, şehrini emanet etti. Biz bu emaneti baş tacı yapacağız, 5 yılımızı böyle geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizi büyük bir ızdıraptan kurtardı"

Manisa Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Halil Kırlı ise "Sarıahmetli, Pınarköy ve Bergama'ya bağlı Bayramcılar Mahallesi üçgeninde 850 metre Manisa'ya ait, 600 metre de İzmir'e ait olan bir yolu tam 41 yıldır yöre halkı olarak yetkililerden rica ediyorduk. Bu yol için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ferdi Başkanım bir kere söylemekle 30-40 yıldır bitmeyen yolu yaptı. Büyük bir ızdıraptan bizi kurtardı. Bu konuda kendilerine minnettarız, teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtarlar teşekkür etti

30 yıllık sorunun bir talep ile çözüldüğünü belirten mahalle muhtarları görüşlerini ifade etti. Sarıahmetli Muhtarı Halil Uğur, "Ben 4'üncü dönem muhtarım. Özel idareden beri bu yola dilekçe verdik. Bir sefer söyledik, bir sefer söylememizle Allah razı olsun çözüldü. Bunun için çok teşekkür ederiz. Yolumuz çok perişan vaziyetteydi, asfalt oldu şimdi." derken, Karahüseyinli Mahalle Muhtarı Müştak Kamavi, "Ferdi Başkanıma, yol konusunda ve yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. Süngüllü Mahalle Muhtarı Davut Arslan, Pınarköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Sanlı, Bergama Bayramcılar Mahalle Muhtarı Alaettin Güçtekin, Uzunlar Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Savak, Pelitalan Mahalle Muhtarı Ömer Altındağ, Yenice Mahalle Muhtarı Mustafa Uslu ve Örselli Mahalle Muhtarı Halil Mezik de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e yol hizmetinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.