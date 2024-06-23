Manisa'da Orman Yangınında Binlerce Dekar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangınında Binlerce Dekar Alan Zarar Gördü

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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yarbasan Mahallesi ve civarında meydana gelen orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangında binlerce dekar zeytinlik alanın yanmasının yanı sıra bağlar, evler, traktörler ve ekipmanlar da zarar gördü. Bakırlıoğlu, devletin çiftçilere ve zarar gören insanlara yardım elini uzatması gerektiğini belirtti.

23.06.2024 13:02
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(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yarbasan Mahallesi ve civarında 10 bin dekar alanın zarar gördüğü orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakırlıoğlu, "Binlerce dekar zeytinlik alan yanmış durumda. Bunun dışında bağlar da zarar görmüş durumda. 5 tane yanan ev, traktörler ve ekipmanlar var. Devletin yapması gereken şeylerden biri, çiftçilerimize ve zarar gören insanlarımıza bir an önce yardım elini uzatmalıdır" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yarbasan Mahallesi ve civarındaki önceki gün çıkar onman yangınında zarar gören alanda incelemelerde bulundu.

"Devlet yardım elini uzatmalı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç şunları söyledi:

"Manisa'nın Salihli ilçesi Yarbasan Mahallesi'nde 21.06.2024 günü öğle saatlerinde başlayan yangın gece boyunca devam etti. Bu bölgede Kara Savcı, Yarbasan bölgesi 4- 5 ev, traktör ve ekipmanlarda ve hayvanlarda kayıplar var. Zeytinlik alanlar yandı. Bu yanan bölgeye devletimizin bir an önce el uzatması gerekiyor. Biz oda başkanı olarak mahalle mahalle, köy köy gezerek ne kadar zarar var tespit etmeye çalışıyoruz. Devletimizden destek istiyoruz."

"Yaklaşık 10 bin hektar alan yandı"

Yangın bölgesini gezen Bakırlıoğlu "Yaklaşık 10 bin dekar bir alan üzerinde yanan zeytinlikler içerisindeyiz. 12 saat süresince yanan bölgede 5 uçak, 4 helikopter ve onlarca araç müdahale etti. Çıkan yangını 5 uçak ve 4 helikopterle, onlarca araç 12 saat sonra zorlukla söndürebildiler. Çıkan yangın sonrası Türkiye'nin her yerinde benzer yangınlar vardı" diye konuştu. Bakırlıoğlu, 2019 yılındaki yangınları hatırlatarak şunları söyledi:

"2019 yılına dönmek istiyorum. 2020 yılında dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin inadı yüzünden on binlerce hektar ekili alanımızın yandığını gördük. Tarım Bakanı o zaman inat etmişti. 3- 4 uçakla Türkiye'deki çıkan yangınları söndüreceğini iddia etmişti. Şu anda uçak filomuz 26'ya çıkmış durumda. Sadece buradaki yangın için 5 uçak kullanılmış. Geçmişe dönüp baktığımız zaman, yapılanın ne kadar büyük aymazlık olduğunu ve bu ihanet yüzünden on binlerce dekar ormanımızın nasıl yandığını görüyoruz.

Şu anda en büyük hasarın olduğu yerlerdeyiz; binlerce dekar zeytinlik alan yanmış durumda. Bunun dışında bağlar da zarar görmüş durumda. 5 tane yanan ev, traktörler ve ekipmanlar var. Bu bölgede zarar oldukça büyük. Devletin yapması gereken şeylerden biri, çiftçilerimize ve zarar gören insanlarımıza bir an önce yardım elini uzatmalıdır."

Salihli Yarbasan Mahalle Muhtarı da yangın hakkında bilgi vererek, "Öğle saatlerinde başlayan yangında ciddi miktarda zeytin ağaçlarımız zarar gördü. Evlerimizden yananlar oldu. Traktörleri yananlar oldu. Bu konuda devletimizin bize yardım etmesini talep ediyoruz" dedi.

Manisa\'da Orman Yangınında Binlerce Dekar Alan Zarar Gördü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Orman Yangınında Binlerce Dekar Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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