Manisa\'nın Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Kutlandı

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(MANİSA)- Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri Fatih Sergi Salonu'ndaki fotoğraf sergisini gezdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan ise şunları kaydetti:

"Manisa'nın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlu olsun. Eylül ayı milletimizin tarihinde altın harflerle yazılı zaferlerin ayıdır. 30 Ağustos'un şanlı zaferleriyle başlayan kurtuluş mücadelemiz 9 Eylül'de düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle taçlanmış ve asil milletimize umut dolu yeni bir sayfa açmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası, kahraman ordumuz ve asil milletimizin destansı gayretinin bir sonucu olmuştur. 26 Mayıs 1919'da işgal edilen güzel şehrimiz Manisa, 3 yıl boyunca büyük acılar yaşamıştır. 8 Eylül 1922'de Fahrettin Altay komutasındaki kahraman süvari birliklerimizin zaferiyle Manisa yeniden özgürlüğe kavuşmuştur. Düşman işgali sırasında şehrimiz yerle bir edilmiş, evlerimiz, camilerimiz yıkılmış binlerce masum insanımız hayatını kaybetmiştir. Bu acı tablo bize bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Kahraman atalarımızın bizlere bıraktığı bu özgürlük mirasını koruyarak ülkemizi daha ileriye taşımak hepimizin ortak görevidir. Gelecek nesillere daha çağdaş, daha aydınlık bir Türkiye bırakmak bizim en yüce görevimizdir. Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

Kutlama programı Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı komandolarının sergilediği tüfekli gösterilerinin ardından 5 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında milli mücadele ruhunu yaşatmak için Kocatepe'den Manisa'ya yürüyen Manisa Spilos Dağcılık Kulübü üyelerinin Vali Enver Ünlü'ye Türk bayrağı takdim etmesiyle sona erdi.