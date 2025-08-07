Manisa'ya 2 Milyar TL'lik Altyapı Yatırımı - Son Dakika
Manisa'ya 2 Milyar TL'lik Altyapı Yatırımı

Manisa'ya 2 Milyar TL'lik Altyapı Yatırımı
07.08.2025 11:37  Güncelleme: 11:38
Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Muradiye Mahallesi'nin içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için 2 milyar TL değerinde dev bir altyapı projesinin imza törenini gerçekleştirdi. Proje, 18 ay içinde tamamlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Manisa tarihinde yapılacak en büyük altyapı yatırımının imza töreni gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde yüklenici firmaların da katılımıyla sözleşme imzalandı. Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak olan dev altyapı projesinin imza törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, Genel Müdür Yardımcıları Bircan Kaynak ile Doç. Dr. Özgür Avşar, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, müteahhit firma ile müşavir firma temsilcileri yer aldı.

2 milyar TL'lik yatırım için yüklenici firmalar ile sözleşme imzaladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa'nın en büyük sorunları arasında yer alan Muradiye Mahallesi'nin içme suyu ve kanalizasyon hattı sorunlarının çözümü için ilk adımı atmış bulunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yıllardır büyük uğraşlar verilen, Cengiz Ergün başkanın döneminde kredisi için ilk adımı atılan, Ferdi başkanımızın en büyük hayallerinden biri olan Muradiye'nin altyapı projesinin ihalesini müşavir firmamızın desteğiyle yapmıştık" dedi.

"Muradiye, Manisa'nın en gözde, en güzel yeri olacak"

Başkan Dutlulu şöyle devam etti: "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün en büyük ihalesi olarak tarihe geçiyor. 2 milyar TL'lik bir yatırımdan bahsediyoruz. Hem müşavir firmamıza, hem de ihaleyi alan firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Muradiye'de çalışmalar kısa zamanda başlayacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay atık su arıtma tesisi ile ilgili olarak da bir ihale gerçekleştirmiştik. Onun da kısa zamanda işlemleri bitecek. İnşallah su altyapısıyla, kanalizasyonuyla olsun Muradiye'de sorunlardan bahsetmeyeceğiz. Muradiye halkından da sabır bekliyoruz. İki yıl kadar sürecek bir çalışmadan bahsediyoruz. İki sene sonra bugün belki Manisa'nın en problemli mahallesi olarak bahsedilen Muradiye, Manisa'nın en gözde, en güzel yeri olacak. Hem tüm Manisa halkımıza hem de Muradiye halkımıza hayırlısı olsun. MASKİ Genel Müdürlüğü yetkililerine, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, müşavir firmaya ve ihaleyi alan firmaların hepsine çok teşekkür ediyorum. Manisa'mıza hayırlı olsun"

"18 ayda bitireceğiz"

Yüklenici firmalar adına projenin teknik bilgilerini paylaşan Adnan Çeltiklioğlu, "Besim başkanım güzel dileklerde bulundu. Biz de o dilekleri yerine getirmek için tüm gayreti sarf edeceğiz. Burada kendisine söz vermek istiyoruz. Proje kapsamında 65 kilometre içme suyu, 6,5 kilometre içme suyu isale hattı, 10 bin metreküplük içme suyu deposu yapacağız. 5 adet pompa istasyonu var. 2 bin 500 adet bina bağlantısı yapılacak. 9 kilometre yağmur suyu hattı ve 500 adet ızgara montajı gerçekleştireceğiz. Bütün bunları sözleşmenin süresi olan 18 ayda bitireceğiz" dedi.

Projenin Manisa'ya hayırlı olması temennisinde bulunan firma yöneticisi Dide Özdikmen, "Muradiye için yapılan en büyük altyapı yatırımının imza törenini, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanımın himayelerinde yüklenici firmalarımız birlikte gerçekleştirdik. Ekim ayında bu projenin müşavirliğini üstlendiğimizde Ferdi başkanım, bu projenin kendisi için ne kadar önemli olduğunu aktarmıştı. Bizler hem firma olarak hem de MASKİ ekipleriyle beraber işlerin hızlandırılması için elimizden geleni yapmıştık. 7 ay gibi kısa sürede bu işin projeleri tamamlandı. İhale dokümanları hazırlandı. İhaleye çıkıldı ve yüklenici firmamız seçildi. Bütün bu süreç boyunca İller Bankası ve Dünya Bankası'nın onayları alındı. Muradiye'nin bu önemli projesi bittiğinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu problemleri çözülmüş olacak. Belediyemizi ve başkanımızı bu süreçte çok tebrik ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, manisa, Çevre, Emlak, Yerel, Son Dakika

Manisa'ya 2 Milyar TL'lik Altyapı Yatırımı

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Manisa'ya 2 Milyar TL'lik Altyapı Yatırımı - Son Dakika
