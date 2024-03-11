Mansur Yavaş: Ankara'da seçimi kazanma şansımız yok diye düşünüyorlar

ABB Başkanı Yavaş: "Nasıl olsa Ankara'da seçimi kazanma şansımız yok, metroyu yapsak da yapmasak da fark etmez diye düşünüyorlar"
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Nasıl olsa Ankara'da seçimi kazanma şansımız yok metroyu yapsak da yapmasak da fark etmez diye düşünüyorlar" dedi.
ABB Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 2024-2029 yılları arasında hayata geçirmeyi hedeflediği proje ve vaatlerini "2024-2029 Projeleri Tanırım Töreni" ile duyurdu. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım törenine Mansur Yavaş'ın yanı sıra eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, CHP'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.
Tanıtım töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programa gönderdiği mektubun okunmasıyla başladı. Özel, mektubunda Mansur Yavaş'ın tekrardan Ankara Büyükşehir Beledi Başkanı olması temennisinde bulundu.
"Çalışmalarımızı adım adım hayatın içine katmak için çabalıyoruz"
Tanıtım töreninde konuşan Yavaş, "Ankara'dan çok Ankara'da yaşayan insanlardan bahsettik, bir şehrin silüeti, altyapısı, ulaşımı, şekli, şemali kültürel ve sanatsal çehresi elbette çok değerlidir. Hepsi için yapacaklarımız var ama bizim bunları yaparken tek bir amacımız var; insanı hayatın içine katmak. Biz halkımızın gözünü boyamak değil onun derdine derman olmak için çalışıyoruz. İnsanlarımıza hayaller satmak değil onlarla hayaller kurmak için çalışıyoruz. Birlikte oturup, birlikte düşünmek sonra da bu çalışmalarımızı adım adım hayatın içine katmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.
"5 yeni metro projesini gün kaybetmeden sürdüreceğiz"
Ankara'da son yıllarda sıkışan trafik için çözüm projelerini aktaran Yavaş, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'nın nüfusunu arttığını belirterek, "Yeni ulaşım projelerini hayata geçiriyoruz. Topu taşıma hatları ve araçlarıyla akıllı bir ulaşım sistemi kuruyoruz. Yeni dönemde 28 adet katlı kavşak, 4 ana bulvar ve 2 adet tünel yol projesiyle Ankara trafiğini daha da rahatlatacağız. Ayrıca metro konusunda yaşadığımız tüm zorluklar karşısında mazeret değil çözüm üreteceğiz. Toplam 51,33 kilometre olan 5 yeni metro projesini gün kaybetmeden sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
"Nasıl olsa Ankara'da seçimi kazanma şansımız yok metroyu yapsak da yapmasak da fark etmez diye düşünüyorlar"
Mamak metro hattı ile ilgili çalışmalara başlandığını vurgulayan Yavaş, Keçiören'de bulunan Fatih Köprüsü'nün genişletileceğini de vaatleri arasına ekledi. AK Parti'nin seçim vaatlerini eleştiren Yavaş, "Eğer Ankara'da metro yapılmasını isteseydiniz; 2022 yılından beri baskı yapmak suretiyle bu metronun yapılmasını sağlardınız. Dolayısıyla metro yapma niyetleri yok. İstanbul'la yarışmak, Ekrem Başkan ile yarışmak onlar için daha önemli. Ben de şöyle diyorum; Nasıl olsa Ankara'da seçimi kazanma şansımız yok metroyu yapsak da yapmasak da fark etmez diye düşünüyorlar" diye konuştu.
"Bizim için terörist fark etmiyor; bunun adı PKK olur, HÜDA-PAR olur tavrımız nettir"
Ankara halkının oylarına talip olduklarını yineleyen Yavaş, "Siyaset mühendislikleriyle çantadan fil çıkartmaya hiç kimse uğraşmasın hiçbiri bize bulaşmaz. Kirli siyasete alet olanların geçen dönem olduğu gibi ancak elleri kirlenir. Türk bayrağı ile sıkıntısı olmayan, İstiklal Marşı'nı gururla söyleyen, Milli Takım sevindiği zaman sevinen herkesle beraberiz. Tavrımız nettir; Türk milletiyle, bayrağımızla problemi olan hiç kimse bizim yanımıza yaklaşamaz. Bunun sorgulamak isteyenler Ankara'da aday çıkarmayan partinin neden aday çıkarmadığını sorgulasınlar. Bizim için terörist fark etmiyor; bunun adı PKK olur, HÜDA-PAR olur tavrımız nettir" ifadelerini kullandı.
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