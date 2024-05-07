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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, seçimin ardından bir aylık çalışma sürecini değerlendirdi. Ünlü, "650 milyon TL civarında borç var. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz. Maliyetleri kısacağız, gelirleri arttıracağız. İç işleyişte yeniden bir toparlanmaya gideceğiz" dedi.

Ünlü, başkanlık görevine seçilmesinin ardından ilk basın toplantısını yaptı. Siteler Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Ünlü, mali durum, kaçak yapılar, yol otoparkları, yat limanı, SİNPAŞ inşaatı, halk plajları, Halk A.Ş. gibi kamuoyunca merak edilen soruları yanıtladı.

Bu süreçte tebrik ziyareti için çok sayıda misafir ağırladıklarını söyleyen Ünlü, "Vatandaşın birikmiş ihtiyaçlarının olduğunu gördük ve bununla ilgili hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalıştık. Eski belediye binasının oradaki ağacın yerinden sökülmesiyle ilgili kamuoyunda derin bir üzüntü oluştu. Biz oraya sembolik bir araç diktik. Mesaj şuydu: doğamıza çevremize sahip çıkıyoruz. Bu halkın vicdanının bir mesajıydı. O alana ne yapılması gerektiğiyle ilgili hukuki süreçleri takip ediyoruz" dedi.

650 MİLYON TL BORÇ

Belediye'nin mali durumuna ilişkin bir soru üzerine 650 milyon lira civarında borç olduğunu belirten Başkan Ünlü, şunları belirtti:

"Biz hiçbir zaman zordayız gibi şeyleri konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bu durumu toparlayacağız. 650 milyon TL civarında borcu var. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz. Maliyetleri kısacağız, gelirleri arttıracağız. Geliri artırıcı ve maliyetleri azaltacak önlemlerimizi alıyoruz. İç işleyişte yeniden bir toparlanmaya gideceğiz. Belediyede yasal olarak da personel fazlamız görünüyor. Kısıtlama yapılması lazım. Gönül ister ki olmasın ama hem verimlilik hem kanun bunu gerektiriyor. Marmaris toparlanacak, Marmaris güçlü ve önemli bölge. Tüm bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Şu anda belediye başkan yardımcısı atamayı düşünmüyorum. Öncelikle sistemi anlayacağız. İhtiyaç olduğu noktada atanabilir. Şu anda sistem kuruyoruz, süreci daha sonra değerlendireceğiz."

"YOL ÜSTÜ OTOPARKLARI DEĞERLENDİRİLECEK"

Yol üstü otoparklarıyla ilgili de konuşan Başkan Ünlü, "Bu otoparklar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde. İhalenin yenilenmeyeceğini biliyorum. Tamamen boş bırakılacağını düşünmüyorum. Bu da bir kaos yaratıyor. Bu sefer başka problemler çıkıyor. Bu işin doğru kontrol altında tutulması gerekiyor. İlçe belediyelerine de bırakabilir bunu da Ahmet Başkan'ımızla değerlendireceğiz. Bunu önümüzdeki süreç gösterecek" dedi.

Yat Limanı'nda farklı bir sürecin işleyeceğini dile getiren Başkan Ünlü, şunları söyledi:

"YAT LİMANI'NDA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ"

"Yat Limanı'yla ilgili seçim sürecinde söylediğimiz gibi Marmaris Belediyesi'nin de içinde olduğu bir oluşum tarafından idare edilecek. Denizcilik A.Ş. diye bir yapı kuruluyor. Kurum tarafından burada düzenlemeler olacak. Biz Marmaris Belediyesi olarak söz sahibiyiz. Herkesin daha huzurlu memnun kalabileceği bir sistem olacak. Halk A.Ş., belediyenin bir iştiraki. Bundan sonra daha fazla denetlenecek ve tam manasıyla halk için çalışacak ve öyle olması da gerekiyor. Halk market, halk kasap gibi vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlayacak icraatlar yapacağız."

Eski belediye binasının yerine yapılan ve mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen inşaatla ilgili de konuşan Başkan Ünlü, "Belediye binasıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Biz ihalenin iptaliyle ilgili bir tasarrufu tercih ederiz. Maddi ve manevi Marmaris'e ne faydalı olacaksa onun olmasını isteriz. Halk bize yetki verdi, ama karar sürecinde hep birlikte karar almalıyız" dedi.

SİVRİSİNEKLE MÜCADELE HIZLANDI

Halkın çok fazla şikayet ettiği sivrisinekler konusunda daha fazla çalışma yapıldığına dikkati çeken Başkan Ünlü, şunları dile getirdi:

"Bu konuda çalışmaları hızlandırdık. İlaçlama, personel ve vatandaşın da bireysel mücadelesi çok önemli. Artık sivrisinekler ufak bir su birikintisinde üreyebiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda daha hassas ve dikkati olmalı. Sahada denetimler sıklaştı. Eğer bize spesifik şikayetler gelirse gidip alan taraması yapılıyor. Domuzlar tam olarak bizim konumuz değil. Ama Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü'yle birlikte yakın zamanda daha somut bir adım atılacak. Domuzlar kedi köpek gibi evcil hayvan değil, yabani bir hayvan, tabii ki farklı içgüdülerle hareket edebilir."

Başkan Ünlü, tartışmalara yol açan SİNPAŞ projesiyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

"SİNPAŞ'LA İLGİLİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

"SİNPAŞ'ı hassasiyetle takip ediyoruz. Tüm süreçler halkla paylaşılacak. Biz hepimizin hakkını savunacağız. Biz Marmaris yaşayanlarının ve buraya gelen milyonlarca misafirimizin hakkını korumak zorundayız. Tabii ki bu noktada altyapı yatırımlarına ihtiyacımız var. Gelişmeleri halkımızla paylaşacağız."

Ünlü, seçim öncesi projeleri arasında yer alan kreş yapımına da değinerek, "Halkın böyle bir ihtiyacı olduğunun farkındayız ve kreş yapacağız. Kreş hem kadını özgürleştirir hem de kadının iş hayatına katılmasına katkı sağlar" diye konuştu.