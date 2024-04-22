Marmaris Belediye Başkanı 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Devretti - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Devretti

Marmaris Belediye Başkanı 23 Nisan\'da Koltuğunu Çocuklara Devretti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Alp Turan Bayat, Arya Erbay, Kuzey Sarp Fidan, Deniz Naz Uysaler ve Derin Su Sözer'e devretti. Çocuklar, belediye başkanı sıfatıyla taleplerini dile getirirken, Başkan Ünlü ise çocuklara geleceğimizi inşa edeceklerine dair güvenini ifade etti.

22.04.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Alp Turan Bayat, Arya Erbay, Kuzey Sarp Fidan, Deniz Naz Uysaler ve Derin Su Sözer'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makam sahiplerinin koltuklarını küçüklere devretmesi geleneği Marmaris'te de devam etti. Başkan Ünlü, koltuğunu sembolik olarak Şehit Nedip Cengiz Eker İlköğretim Okulu'ndan Alp Turan Bayat, Arya Erbay ile Çağdaş Bilim Koleji'nden Kuzey Sarp Fidan, Deniz Naz Uysaler ve Derin Su Sözer'e emanet etti.

Öğretmenleri eşliğinde Başkan Ünlü'yü ziyaret eden çocuklar sırayla 'belediye başkanı' sıfatıyla taleplerini dile getirdi.

Çocuklara talimatlarını soran Ünlü ise "Alp Turan, Arya, Kuzey Sarp, Deniz Naz ve Derin Su dünyanın incisi Marmaris'imizin bugünkü belediye başkanları oldu. Verdikleri talimatlarla kentimize değer katan kıymetli başkanlarımızın dediklerini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle geleceğimizi inşa edecek yegane varlığımız olan çocuklarımıza sevgilerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Devretti - Son Dakika

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