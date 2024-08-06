Bozburun Yarımadası\'nda Elektrik Sorunu ve Diğer Sorunlar

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Bozburun Yarımadası'nda otel ve restoran işleten Zeynep Dirnava, yaşadıkları sorunları anlattı. Aydem'e ait elektrik trafosunun ısınıp alevlenmesi sonucu sürekli yangınlar meydana geldiğini belirten Dirvana, önlem alınmasını istedi.

Marmaris'te Özel Çevre Koruma bölgesi içerisinde yer alan Bozburun Yarımadası'nda işletmeciler ve vatandaşlar sorunlarına çözüm bekliyor. Adatepe mevkisinde bulunan Aydem'e ait elektrik trafosunun ısınıp alevlenmesi sonucu sürekli yangınlar meydana geldiğini söyleyen Bozburun'da işletme sahibi Zeynep Dirvana, yetkililere seslenerek sorunlarına çözüm istedi.

"Burada bir problem var, çözülmesi için ne gerekiyorsa Aydem'in bunu yapması lazım"

Zeynep Dirvana şu şekilde konuştu:

"45 yıldır Bozburun'da yaşıyorum. Bozburun'a geldiğim zaman yol, elektrik, telefon, su yoktu. Marmaris'ten Bozburun'a beş buçuk saatte geliyorduk arabayla. O dönemde başlayan bir hikayemiz var burada. Zaman içerisinde, 1983 yılında, rahmetli Turgut Özal zamanında elektrik ve telefon geldi. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Belediyeden sonra suyumuz geldi. TEDAŞ özelleştirildikten sonra, elektrik sistemi burada bir türlü yerine oturmadı. Aydem'den aradılar ve gelip bizimle görüşecekler, ne yapabileceğimizi soracaklar. Buranın imarı olmadığı için 45 sene köy şartlarında imar yürüdü. Köyde ne yapılıyorsa, o yapıldı. Ama buradaki trafonun beşinci yangını oldu. Mesela, cumartesi günü bir yangın geçirdik; sağ olsun, otel çalışanları ve komşularımız söndürdüler. 26 saat elektriksiz kaldık. Pazartesi tekrar gece yangın çıktı, geldiler. Demek ki burada bir problem var ve bu problemin çözülmesi için ne gerekiyorsa Aydem'in bunu yapması lazım. Bu bir altyapı meselesidir çünkü elektrik parası alıyorlarsa bunu da yapmaları gerekir. Ben bu konuda çağrıda bulunuyorum; ne yapılması gerekiyorsa acilen yapmaları lazım."

" Sağlık Bakanlığı'nın burada bir sağlık istasyonu açması gerekir"

Bölgede sağlık ocağı olmamasından dolayı da sorun yaşadıklarını belirten Dirvana, "Bozburun'a 48 sene evvel ev yapmadan önce geldiğimiz zaman, buranın mükemmel bir sağlık ocağı vardı. Sağlık ocağında bir doktor, iki sağlık memuru, bir ebe ve hemşiresi vardı. Acil müdahale edebilirlerdi. Şu anda yaralanma olsa Marmaris'e gitmemiz gerekiyor. İğnemizi yaptıracak hiç kimse bulamıyoruz. Geçen sene kaç kişi hastaneye yetişemediği için enfarktüs krizinden hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın burada bir sağlık istasyonu açması gerekir. Burası bin 300 nüfuslu bir köy olarak görünüyor ama yazın 10 bin kişi yaşıyor. Tekneler geliyor, gümrük kapısı var. Tekneler buradan geçiyor. Buraya acilen bir sağlık istasyonu ve ilk yardım yapılması lazım. Bunu devlet mi yapar, özel hastaneler mi yapar bilemiyorum ama rica ediyorum, buraya el atmaları lazım" dedi.

"Bütün köyün arıtılması gerekiyor yoksa bir iki sene sonra denize giremeyeceğiz"

Bozburun'a arıtma tesisi yapılması gerektiğini belirten Dirvana, "Bozburun'a acilen bir paket arıtma tesisi yapılması lazım. Yeni belediyemiz görev aldı şimdi inşallah onlarla gidip konuşacağım. Eğer, arıtma yapılırsa şimdi vidanjörle çektiriyor birçok yer. Arıtmamız var yeterli çok şükür o sudan istifade ediyoruz ama bütün bir köyün arıtılması gerekir. Köyün içerisindeki koy çok kirlendi. Belki bir iki sene sonra denize bile giremeyeceğiz onun için bir arıtma tesisinin yapılıp o arıtılan suyla da bütün dağların sulanıp acil ağaçlandırılması lazım. Yemyeşil olacak o zaman Bozburun'da bu kadar yıl yaşayan bir insan olarak bunu söylemek istedim" ifadelerini kullandı.

"70 yıllık PTT kapandı"

Dirvana, açıklamasına şöyle devam etti:

"70 yıllık bir PTT nasıl kapanabilir? PTT ne demek? Ben buraya ilk geldiğim sene, bütün haberleşmemiz onunla yapılırdı. Tek bir telefon oranın vardı. Şimdi biz, bize gelen bir evrakı gidip İçmeler'den almamız gerekiyor. Olabilir mi böyle bir şey? 70 yıllık bir PTT kapandı. Kimsenin de sesi çıkmıyor. Buna da bir çare bulmak lazım.

"Adatepe'ye sahip çıkılması lazım"

Aydem'in bulunduğu yerde 5- 6 tane otel var. Hepsi de Bozburun'un en başarılı otelleri. Yetkililerin de buraya birazcık itina göstermeleri lazım. Gerek dünya turizmine hizmet ediyoruz. Gerekse vergi bakımından en iyi vergiyi ödüyoruz. Dolayısıyla birazcık bu Adatepe'ye sahip çıkılması lazım. Suyumuz da yok. 3 senedir biz yazı susuz geçiyoruz maalesef. Biz traktör ile su getiriyoruz buraya. Her gün 10 traktör su geliyor. Böyle bir turizm taşıma suyu ile olabilir mi? En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sevindirici bir şey var. MUSKİ ihaleyi yaptı. Borular döşeniyor artık bu yazda susuzluğu sinemize çekeceğiz inşallah sonbaharda bize suyu verecekler. Ama uzun süre 3- 4 sene biz susuz yaşadık.

"Bozburun'un korunması lazım"

Deniz kirliliğine acilen bir çözüm bulunması lazım. Çünkü deniz biterse burada turizm de biter. Buranın en kıymetli şeyi denizi, balıkçılığı. Balıkçılıkta hiç yok. Eskiden benim geldiğim senelerde burada fevkalade karavida vardı istakoz gibi. Ne oldu nereye gitti bu karavida ben bilmiyorum. Artık bunu da Tarım Bakanlığı mı incelemesi lazım bilmiyorum ama bir şekilde Bozburun'un korunması lazım. Burada aşırı bir imara da gitmemek lazım. Yazık olur buraya çünkü su yok. Burası İtalya'daki ortofino, Rapallo, Sen Trope gibi olmalı. Küçük kalmalı ve kaliteli olmalı."