Memur Sen Eskişehir İl Temsilcisi: Servis hakları tasarruf tedbirleriyle ellerimizden alınıyor

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Memur Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbahim Akar, iktidar tarafından uygulamaya konulan tasarruf tedbirleriyle servis haklarının ellerinden alındığını belirterek, "Toplu sözleşme masasında elde edilen hakkın bir genelgeyle memurların elinden alınmasını doğru bulmuyoruz. Emekten, alın terinden ve elde edilen haktan tasarruf olmaz" dedi.

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar "memurların kazanımları ellerinden alınmak isteniyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayı kamu hizmeti alanında hizmet veren sendikalarımızın mutakabat dönemidir. Yani sendika sayılarının belirlendiği aydır. Bu ay tüm hizmet kollarımızda üye sayımları Eskişehir özelinde gerçekleştirildi ve şu anda Eskişehir özelinde Memur Sen'in 15 bine yakın üye sayısıyla neredeyse tüm hizmet kollarımızda yetkili sendika olarak geçtiğimz hafta itibarıyla sonuçlar oluştu. 17 Mayıs tarihine tasarruf tedbirleri kaspamında tasarafur tedbirleri genelgesi yayınladı. Bu genelge kapsamında bizim 3'üncü dönem toplu sözleşme masasında elde ettiğimiz personel servislerini yani memurlar için sunulan servis hizmetlerini tasarruf tedbirleri kapsamında memurların elinden alınması yönünde bir durumla karşı karşıyayız."

"Emekten, alın terinden ve elde edilen haktan tasarruf olmaz"

Akar şunları söyledi:

"Burada yaklaşık 120 bin kamu personelinin devlet memurunun faydalandığı bir hizmet. 10 yıldır devam eden bir hizmet. Toplu söleşme masasında elde edilmiş bir kazanım. Maalesef bir tasarruf tedbiri genelgesiyle memurların elinden alınması durumuyla karşı karşıyayız. Bu konuyla ilgili genel merkezimiz olsun, genel başkanımız olsun gerekli açıklamalarda bulundular. Bunun iptal edilmesiyle ilgili bir Danıştay'a başvuruda bulunuldu. Bu konuda toplu sözleşme masasında elde edilen hakkın bir genelgeyle memurların elinden alınmasını doğru bulmuyoruz. Emekten, alın terinden ve elde edilen haktan tasarruf olmaz. Bu maddenin bence tekrar gözden geçirilmesi kaanatindeyiz. ve bununla ilgili de iptalin yapılması için Danıştay'a başvurada bulunduk. Giyim yardımı konusu var. Hizmet kollarımızın sahada çalışan memurlarımız adına elde edilen bir kazanım. Bu kazanımların da tasarruf tedbirleri kapsamında ellerinden alınması söz konusu. Bunlarla ilgil Memur-Sen olarak itirazımızı ve hukuki mücadelemiz Danıştay nezdinde başlamıştır. Bu hakların tekrar geri verilmesine herhangi bir şekilde memurların elinden alınmamasını talep ediyoruz."

"Çalışma Bakanlığı bir an önce adım atmalı"

Çalışma Bakanlığını ve Cumhurbaşkanlığı'nı konuyla ilgili harekete geçmeye çağıran Akar konuşmasında şunlara değidi:

Anayasa Mahkemesi'ne götürülen toplu sözleşme tazminatı vardı. Yani sendika üyesi kamu çalışanlarına ödenen toplu sözleşme tazminatı Anayasa Mahkemesi eliye geri alınmıştı ve biz burada aynı şekilde bu hakkın tekrar kamu çalışanlarına verilmesini talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili de Çalışma Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanlığı'nın gereken adımları bir an önce atmasını istiyoruz. 7'incidönem toplu sözleşmede karara bağlanmış fakat hala somut adım atılmadığı 1. dereceden memurlarmızın 3600 ek gösterge konusu var. 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıkıp artık bir kazanım olmaya, bir hizmete dönüşmeye ihtiyacı vardır. 3600 ek österge büyük bir sayıyı içine alan bir çalışmaydı. Ama küçük bir aralık kaldı. Bu küçük aralık kapatılmalı ve sahanın ihtiyacı olan 1. derece memurlara da 3600 ek göstergenin verilmesi talebini buradan tekrar yenilemek istiyoruz.

"Öğretmenlik meslek kanunu bir an önce Meclis'e gelmeli"

Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmaların ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Akar, öğretmen alımlarımda mükalakata son verilmesi gerektiğini talep ederek şöyle konuştu:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun revize edilmesi gündemde. Bu konuyla ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı gereli çalışmayı yapıyor. Bir an önce adım atılmalı. Meclis'e getirilerek Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmaları ortadan kaldırılmalı. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi konular bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen alımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklamada bulundu. Bir takvim yayınlandı. Ancak bu takvime baktığımız zaman yazılı puanın yüzde 50'si, mülakat puanın yüzde 50'si olacak şekilde bir durumla karşı karşıyayız. Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen olarak bugüne kadar her platformda açıkladığımız şekliyle bir mülakata karşıyız. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz daha ilkokul sıralarından üniversiteye mezun olana kadar mezun olduktan sonra atama bekleyeceği KPSS'ye girene kadar bir alın teri döküyorlar, dirsek çürütüyorlar. Biz buradan gençlerimizin geleceğinin mülakat salonunda bırakılmamasını, insanların, gençlerin geleceğinin kişilerin iki dudağının arasında kalmamasını ve emeğin, alın terinin olmasını, adaletli bir şekilde bir atama yapılmasını istiyoruz. Burada asıl olan KPSS'dir ve mülakatı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz."