Meral Akşener\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a çağrı: 100 bin öğretmen atamasını yap

SİBEL KAHRAMAN- ZEHRA DEĞİRMENCİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarını Bursa'da sürdürdü. Orhangazi ilçesinde konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen demiştiniz. Sayın Erdoğan seçime 16 gün kaldı. 100 bin öğretmen tayinini hemen yap, atanamış öğretmenlerin oyu senin olsun. Ama yapamadığın takdirde ben bütün meslektaşlarımdan rica ediyorum elimi uzattım, tutun elimi" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'daki seçim çalışmaları kapsamında ilk durağı Orhangazi oldu. Akşener, Orhangazi Meydanı'nda vatandaşlardan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu ve Orhangazi Belediye Başkan Adayı İsmail Kaya için oy istedi. Akşener, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
"EMEKLİLERE HAKLARINI VER OYLAR SENİN OLSUN"
Akşener, şunları söyledi:
"Bizim için seçmen veli nimettir, olmalıdır. Uzun bir zamandır veli nimet olmaktan çıktınız şuculuk buculuk üzerinden iş gitti sonuçta da her seferinde çırak siz çıktınız. Şimdi bugün seçim... Yani o dükkanların içinde bana verdiğiniz görev Cenab-ı hakkın karşısında ciddi bir görevdi. Dediniz ki; sen bizim avukatımız olacaksın, seni muhalefet yaptık. Yani muhalefet demek halkın avukatı olmak demek, sesiniz olmak demek. Buna karşılık iktidara da dediniz ki 'bize hizmet edeceksin'. 2023 seçimlerinde de aynı paylaştırmayı yaptınız, can baş üstüne. Emrinize amadeyiz ama bugün yerel seçim var ve projelerin, hizmet üzerinden rekabetin yer alması gereken bir mücadele. Adaylarımızı tanıyorsunuz. Seçimlere 16 gün kaldı. Buradan huzurunuzda Erdoğan'a sesleniyorum; ben devamlı atanamayan öğretmen, emekli ve gençleri konuşuyorum çünkü yapılması gerekenler var. Birincisi emeklilerimize bayramda 7 bin lira ikramiye vermek ikincisi bütün emeklilere 11 bin lira seyyanen zam vermektir, üçüncüsü en düşük emekli maaaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekir. Sayın Erdoğan hodri meydan, 31 Mart'a kadar bu işi yap oylar senin olsun. Ama yerine getirmediğin takdirde emeklilerimizin de ceza kesmesi bir görev olsun. Ne diyor 'bütçeyi bozar bu iş diyor'. Sevgili kardeşlerim Suriyelilere bulurken Türkiye'nin parası var, emeklilere gelince mi parası yok?
"2028'E KADAR NASIL MUHALEFET YAPILIR GÖSTERECEĞİZ"
Atanamayan öğretmenler ve gençler için mülakat kaldırılmalı. Söz verdiler peki bu kadarçok öğretmeni niçin o kadar okullar açıp okuttunuz? Sizin göreviniz ihtiyaç kadar öğretmen yetiştirmek değil mi? Ben Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum. Mezun olduktan 2 ay sonra tayinim çıktı benim çünkü yeterli sayıda öğretmen yetiştirilirdi. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen demiştiniz. Sayın Erdoğan seçime 16 gün kaldı. 100 bin öğretmen tayinini hemen yap, atanamış öğretmenlerin oyu senin olsun. Ama yapamadığın takdirde ben bütün meslektaşlarımdan rica ediyorum elimi uzattım, tutun elimi. 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılıyormuş, milletin sesi olmak nasıl oluyormuş görelim."
Son Dakika › Yerel › Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: 100 bin öğretmen atamasını yap - Son Dakika
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