Mersin\'de Kültür ve Sanat Etkinliklerine Devam

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ni yöneten Başkan Vahap Seçer, "Konserlerimiz de festivallerimiz de devam edecek. Festivaller hem kentteki farklı demografiyi bir araya getirir hem de şehrinizin tanıtımını yapar. Bu nedenle de kültüre, sanata, etkinliklere önem vereceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Başkan Seçer'in yönetiminde yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'nda komisyonlara havale edilen 26, birimlerden gelen iki ve gündem dışı bir madde olmak üzere toplam 29 madde görüşüldü.

Başkan Seçer, Meclis Toplantısı'nın Gündem Dışı Konuşmalar Bölümü'nde; Türkiye'nin ilk kadın Sümerologu Muazzez İlmiye Çığ'a rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diledi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-24 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek Tarsus Eshab-ı Kehf Yamaç Paraşütü Festivali'nin de duyurusunu yaparak, tüm vatandaşları festivale davet etti.

"Mersin 33 Kart" kente yayılıyor

"Mersin 33 Kart" uygulamasını da kente yaygınlaştırmayı sürdürdüklerinden söz eden Seçer, kısa süre içerisinde kentteki tüm toplu taşıma araçlarında Mersin 33 Kart'ı kullanılır hale getireceklerini dile getirerek, vatandaşların Mersin 33 Kart'ı Denizkızı A.Ş.'ye bağlı kafe ve restoranların yanı sıra Tarsus Doğa Park'ta da kullanabileceklerine dikkati çekti.

Vatandaşların, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün fatura ödemelerinde Mersin 33 Kart'ı kullanma imkanı bulunduğundan söz eden Seçer, vatandaşların burada yüzde 5 indirimden faydalanabildiklerine değinerek, "Vatandaşlarımız; Forum, Taşucu, Büyükeceli, Toroslar, Meşot, Yalınayak, Karacailyas, Tarsus Yarenlik, Tarsus Yeni Mahalle ve diğer yeni devreye alacağımız kiosklarımızda su faturalarını Mersin 33 Kart vasıtasıyla ödeme imkanlarına sahipler. Mersin'in birçok noktasında ve birçok alanda Mersin 33 Kart'ı yaygın hale getirme gayretleri içerisindeyiz. Vatandaşlarımız, online başvuru ya da satış noktalarımızdan Mersin 33 Kart'ı temin edebilirler" diye konuştu.

Bir meclis üyesinin konser harcamalarını sorması üzerine meclise bilgi veren Seçer, her yıl ocak ayında oluşturulan ve her partiden üyenin olduğu denetim komisyonunun da bütçeyi gördüğünü ve denetleme yetkisi olduğunu da hatırlattı. Festivallerde yazar, çizer ve diğer konuklar için ayrı bütçe kalemlerinin olduğunu söyleyen Seçer, bununla ilgili bir çalışma yapılacağını ve meclis üyeleriyle paylaşılacağını da söyledi.

Seçer, Mersin'in tanıtımının yanı sıra insanları bir araya getirmenin ve kaynaştırmanın en güzel yolunun kültür ve sanat etkinlikleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kültüre, sanata, etkinliklere önem vereceğiz"

"Konserlerimiz de festivallerimiz de devam edecek. Toplumları kültürle, sanatla, etkinliklerle bir arada tutarsınız, onların iletişimini sağlarsınız. Sosyal barış diye çok sihirli bir kavram var. Bu, sözde olmaz. İnsanlar iletişim kurarsa birbirini daha iyi anlarlar. Mersin bir renk cümbüşüdür, bir Anadolu'dur. Yurdun dört tarafından insanlar burada huzur içerisinde yaşıyor. Yaptığınız bu festivaller aslında hem kentteki bu farklı demografiyi bir araya getirir, onların kaynaşmasını sağlar hem onların kültürlerinin açığa çıkmasına fırsat verir hem de şehrinizin tanıtımını yapar. Bu nedenle de kültüre, sanata, etkinliklere önem vereceğiz."

"Kültürün ve sanatın; torpili, siyaseti ve ideolojisi olmaz"

Yakın zamanda farklı kalemlerde sanatçı alımları yapacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Seçer, yapılan mülakatlara meclis üyelerini de davet etti. Seçer, "Burada ayrıcalık mı yapılıyor, mülakatla mı alınıyor? Herkes siyasi partisine göre kategorize mi ediliyor? Sınavlarımız açık, lütfen gidin izleyin. Kültürün ve sanatın; torpili, siyaseti ve ideolojisi olmaz. Gerçek sanatçılar, ruhunda sanatçılık olan insanlar Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mersin'e, ülkemize hizmet etsin. Bizim kültüre ve sanata bakış açımız budur" ifadelerini kullandı.

"Bizim için milletin emaneti ve varlığı önemlidir"

Başkan Seçer, 13 ilçede 470 köyde yaptıkları kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuk atölyeleri, müzik, karagöz oyunu, drama, geleneksel oyunlar, oyuncak dağıtımı ve ikramlar yapıldığını söyledi. Merkeze uzak çocuklar için bu etkinliklerin çok önemli olduğunu ve çocukların ekipleri dört gözle beklediklerini vurgulayan Seçer, "Kültüre ve sanata böyle bakmak lazım. Hiç kimse merak etmesin biz bir delikli kuruşu kimseye şu ya da bu nedenle peşkeş çekme peşinde olmayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı bizim için önemlidir. Kendi paramızdan, varlığımızdan öte; milletin emaneti ve varlığı önemlidir. Bunu her şeyden önde tutarız" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediyesi ile pazarcı esnafı arasında oluşan anlaşmazlık sonucu yapılan eyleme de değinen Seçer, şunları dile getirdi:

" Abdurrahman Başkan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve haklı isyanına da katılmamak mümkün değil. Bu tip gerginlikler hoş değil. Toroslar Belediye Başkanı'na ve belediyemize yapılmış bir hareketi bana yapılmış kabul ederim. Toroslar Belediyesi'nin mali tablosunu biliyorsunuz, isyanı ona. 'Ben sıkıntıdayım' diyor. Bir düzen vermeye gayret ediyor. Abdurrahman Yıldız'dan kimse vatan ve millet düşmanı şahsiyet çıkaramaz. Bu olayı organize edenlerin bu tür provokatif eylemlerden süratle uzaklaşması lazım. Mersin'e zarar veriyorlar. Biz bu memlekete sahip çıkacağız. Televizyon ekranlarından Mersin'in bu şekilde anılmasını hiçbirimiz arzu etmeyiz. Başkanımızın ve haklı mücadelesinin yanındayız. Biz pazarcı esnafını da dinleyeceğiz. Bugün davet edeceğiz ve 'Derdiniz ne? Neden bu noktaya geldiniz' diye bizzat ben soracağım. Kimse provokatif eylemlere alet olmasın. Herkes gözünü ve kulağını açsın. Bu memleket bizim, bu başkan da bizim, sonuna kadar da yanında oluruz."