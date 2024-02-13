Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal Üretim Kooperatifleri ve Birlikleri Temsilcileriyle Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kente Sözümüz Var' sloganıyla düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları'nda kentte faaliyet gösteren Sulama-Tarımsal Üretim Kooperatifleri ve Birlikleri temsilcileri'yle buluştu. Gelecek dönemde tarımsal destek açısından çok önemli bir projeyi hayata geçireceklerine dikkat çeken Seçer, üreticinin girdi maliyetini azaltmak adına Güneş Enerjisi Santrali (GES) desteği vereceklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kente Sözümüz Var' sloganıyla Büyükşehir tarafından düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları'nın altıncı serisinin yedinci toplantısını kentte faaliyet gösteren Sulama-Tarımsal Üretim Kooperatifleri ve Birlikleri temsilcileri ile gerçekleştirdi. Toplantıya katılan temsilciler, Başkan Seçer'e tarımsal alandaki projelerle ilgili sorular yöneltirken; görev süresi boyunca üretime ve üreticiye verdiği destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen buluşmada Başkan Seçer'e Genel Sekreter Olcay Tok ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu eşlik etti.

Buluşmada, seçimi kazanmaları durumunda ikinci 5 yıllarında tarım konusunda Mersin'de çok daha fazla proje hayata geçireceklerinden söz eden Seçer, şunları söyledi:

"2024 destek bütçemiz neredeyse toplam 4 yıla eşit. Bu gelecek yıllar daha da katlanacak, daha da Türkiye'ye örnek olacak projeler üzerinde çalışacağız. Biz nasıl ki 'Sosyal belediyecilikte Türkiye'ye örneğiz' diyoruz. Tarımsal desteklerde de gerçekten örneğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlü bir belediyedir. Herkes bizimle iş yapmak için sıraya giriyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarında Belediyemizin puanı, ülke puanından daha iyi durumda. O derece iyi. Biz mali disiplini sağladık. Önemli olan akıllı işler yapmak. İsraf yapmamak."

CHP mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğunu da belirten Seçer, diğer dünya görüşünü benimseyen insanlara da saygılı olduğunu belirterek, "Biz biriz. Biz bir aileyiz. Belediyecilik ideolojik olarak yapılmaz" dedi.

Hayvan yetiştiricilerine yönelik verilen desteklerden söz eden Seçer, Tarım Bakanlığı'na örnek nitelikte olan 'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin detaylarını paylaşarak, şu bilgileri verdi:

"Belediyemiz, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Veterinerler Odası ve Tarım İl Müdürlüğü'nün desteğiyle muazzam bir proje yaptık. Hep söylüyorum bu bakanlığa örnek olacak bir proje. Biz her yıl 60 aileye 25 damızlık hayvan verdik. 4 yılda 121'i üretici kadın olmak üzere 240 aile bu destekten yararlandı. Özenle seçtik. Muhtarlardan ve köy halkından aldık. 4 yılda 240 minik çiftlik, aile işletmesi oluşturduk."

Proje kapsamında ilk yıl yem, aşı, bakım ve ilaç desteğini de sağladıklarını aktaran Seçer, yetiştiricilerinin her birinden, yetiştirdikleri 2 hayvanı alarak diğer yetiştiricilere verdiklerini ve böylelikle kendi kendine işleyen bir üretim çarkı elde ettiklerini belirtti.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan konargöçer Yörükler için büyük önem taşıyan Güneş Paneli Desteği projesini de aktaran Seçer, şunları belirtti:

"Projeyi geçen yıl başlattık ve 360 yetiştiricimize yüzde 50 hibeli güneş paneli desteği sağladık. Çadırında elektrik ihtiyacını karşıladı. Bu yıl da 400 yetiştiricimize destek sağladık. Bunu önemsiyoruz. İsteyen GES isteyen sulama borusu desteği alacak. 5 yıldır yaptığımız projeleri hangi ciddiyetle yapıyorsak bu proje de aynı ciddiyetle olacak. Mersin'deki 75 sulama kooperatifinin tamamını GES'le buluşturmak için çok önemli bir çalışma. Türkiye'ye örnek olacak."

Büyükşehir tarafından 'Destek Büyükşehir'den Kısmet Denizden' sloganıyla geçen yıl başlatılan 'Küçük Ölçekli Balıkçılığa Malzeme Desteği' projesinin de Mersin'de bir ilk olduğuna dikkat çeken Seçer, projenin gelecek dönemde de artarak devam edeceğini söyledi. Sulama borusu desteğini anlatan Seçer, "Şu ana kadar yaklaşık 255 kilometre HDPE ve çelik boru dağıtımı yaptık. Bu yıl da 100 kilometre dağıtacağız var" diye konuştu.

Göreve geldikleri andan itibaren, tarımsal üretime büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda projeler ürettiklerini söyleyen Seçer, geride kalan 4 yıllık sürede tarıma 125 milyon TL ayırdıklarını, 2024 yılı için hazırlanan bütçede ise bu rakamı 119 milyon TL'ye çıkardıklarını paylaştı. Verilen destek sonucu üreticinin ve yetiştirici memnuniyetini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Seçer, şöyle devam etti:

"Yaptığımız işin hayrını görmeye başladık. Memnuniyeti, üretime katkı olduğunu, insanların mutlu olduğunu gördük. Sulama borusu alıyor, daha kaliteli ürün elde ediyor. Fide fidan alıyor, yeni bahçe yapıyor. Tarlayı sürüyor, lavanta ya da avokado, incir, zeytin ekiyor."

Gelecek dönemde tarımsal hizmetlerle ilgili örnek projelere imza atmaya devam edeceklerinden söz eden Seçer, şöyle konuştu:

"Bunu bir seçim vaadi olarak görmeyin. 2024 destek bütçemiz neredeyse toplam 4 yıla eşit. Bu gelecek yıllar daha da katlanacak, daha da Türkiye'ye örnek olacak projeler üzerinde çalışacağız. Biz nasıl ki 'sosyal belediyecilikte Türkiye'ye örneğiz' diyoruz. Tarımsal desteklerde de gerçekten örneğiz. Böyle sürdürülebilir bir tarımsal destek yapan belediye yoktur."

Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü bir belediye olduğunu ve mali tablosunun oldukça iyi durumda olduğunu vurgulayan Seçer, şunları aktardı:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlü bir belediyedir. Bizim gelirimiz iyi. Ağzımdan 'Param yok, yolunuzu yapamadım. Param yok, destek olamadım' diye hiç duymadınız ve duymayacaksınız. Böyle bir şey yok. Paramız da var, çok da iyi durumdayız. Mali tablomuz çok iyi. Herkes bizimle iş yapmak için sıraya giriyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarında Belediyemizin puanı, ülke puanından daha iyi durumda. Önemli olan akıllı işler yapmak. İsraf yapmamak."