Mersin Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Çocuk Festivali düzenliyor

(MERSİN) Tarihinde ilk kez çocukları Uluslararası Çocuk Festivali'nde buluşturacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 20 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da sona erecek olan spor, kültür, sanat ve eğlence dolu bir dizi etkinliğe imza atacak. Büyükşehir, 4 gün boyunca binlerce çocuğa bayram coşkusu yaşatacak.
Tarsus, Silifke, Anamur'un yanı sıra kent merkezinde bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda binlerce çocuğun buluşacağı etkinliklere, 21 Nisan'da alışveriş merkezlerinde yapılacak lansman ile başlanacak. Konserler, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, sahne etkinliklerine ek olarak çocuk koşusu ve Tarsus'ta çocuk bisiklet şenliği de düzenlenecek. Uluslararası Çocuk Festivali 23 Nisan gününe kadar coşkuyla sürecek.
ÖZDÜLGER: "ÇOCUKLARA YARAŞIR BİR FESTİVAL"
Mersin'de ilk kez düzenlenecek festivali anlatan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Gerçekten çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Çok arzu ettiğimiz bir festival bu. Çünkü kentimizde çocuklara yaraşır böyle güzel bir festivali, böyle anlamlı bir günde gerçekleştirmeyi hedeflemiştik. Atatürk'ün emaneti olan geleceğimiz çocuklarımıza verilmiş bu hediyeyi bizim büyük bir coşkuyla kutlamamızın ne kadar anlamlı olduğu ve bize de ne kadar yaraştığını düşünerek bu organizasyon gerçekleştiriyoruz" dedi.
Mersin'in dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayacaklarını belirten Özdülger, "21-22 ve 23 Nisan'da yapacağız. Uluslararası Çocuk Festivali'mize yurtdışından 14 ülkeden 350 çocuğumuz gelecek. Aynı zamanda ülkemizden de özellikle deprem bölgelerinden çocuk halk dansları toplulukları gelecek" diyerek, dereceye giren çocuk halk dansları topluluklarının gösterilerinin 3 gün boyunca yapılacağını kaydetti.
ÇOCUKLARA HER GÜN DOLU DOLU EĞLENCE
Özdülger, festival kapsamındaki programları şöyle anlattı:
"21'inde lansman gösterilerimizle başlayacak, şehrimizdeki alışveriş merkezlerinde gösterilerini yaptıktan sonra saat 18'de forum alışveriş merkezinden çıkacağımız bir kortejimiz olacak. Rengarenk kostümleriyle ve güzellikleriyle yaklaşık 550 tane çocuğumuzla birlikte kortejde yer alacağız. Ardından bir konserimiz olacak. Ayın 22'sinde Tarsus, Silifke ve Anamur'da eş zamanlı gösteriler gerçekleştireceğiz. 21 tane Halk dansları topluluğunu 7'şerli gruplar şeklinde oradaki ilçelerimizdeki çocuklarımızla ve vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Aynı gün Mersin'de de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda saat 19.00'da Melis Fis konserini gerçekleştireceğiz. Ayın 20'sinden itibaren 23 Nisan akşamına kadar Tarsus'ta, yine Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kadın üretici stantlarımız olacak. Çocuklara yönelik atölyeler ve oyun alanları, etkinlik alanları olacak. Aynı zamanda sahnelerde interaktif oyunlar, gösterileri ve çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak. Yine ayın 23'ünde saat 14.00'te Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayacak bir çocuk koşumuz olacak. Çocukların enerjisini ve güzelliğini koşuyla buluşturacağız. Ana gösterilerin olacağı Özgecan Aslan Meydanı'nda saat 15.00 ile 20.00 arasında da bütün grupların dans gösterileri olacak Saat 16.30'da da Tarsus'ta 150 tane çocuğun katılacağı bir bisiklet sürüşü şenliği gerçekleştireceğiz."
Danslarla, spor faaliyetleriyle, kültürel etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir 3 gün yaşatmayı hedeflediklerini belirten Özdülger, şöyle devam etti:
"Amacımız; halkı kültürle, sanatla, sporla bir araya getirmek. Vatandaşların en önemli tutkalıdır spor ve sanat. Onların bir araya getirip sadece bir duygu üzerinden yoğunlaşmasını sağlayan, izledikleri spor karşılaşması veya sanat çalışmasıyla bir araya gelmesini sağlayan en önemli unsur. Nitekim ülkemizin de yurtdışında temsili ve elbette ki yurtdışının da Türkiye'de, kentimizde temsil edilmesi için de en iyi fırsat sanat ve spordur. Bunu bilinciyle biz çalışmalarımızı şekillendiriyoruz."
Mersin'in ve Mersinli vatandaşların çok güzel olduğunu vurgulayan Özdülger, "Hedefimiz halkımızı; sporla, sanatla, kültür etkinlikleri ile daha fazla buluşturarak güzelliğimizi, paylaşmak ve tüm dünyaya sunmak. Bu noktada yaptığımız çalışmaların vizyonunu böyle belirliyoruz. Çünkü bizler bu çalışmaların olumlu sonuçlar getirdiğinin farkındayız. Her zaman olduğu gibi, son beş yılda yaptığımız gibi bundan sonraki dönemde de sanatsal çalışmalarımız, kültürel etkinliklerimiz, spor organizasyonlarımız 13 ilçemizde hız kazanacak ve artarak devam edecek" diye konuştu.
"BU COŞKUYU, MUTLULUĞU HEP BERABER PAYLAŞALIM"
Özdülger, sözlerini şöyle noktaladı:
"23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'mizin ilkini gerçekleştirip bunun devamını getirmek istiyoruz. Çünkü kente yaygın bu festivallerin kıymetinin birleştirici gücünün farkındayız. Sanatla, kültürle, sporla şifalandırarak, halkımızla bütünleşmek istiyoruz. Yapacağımız bu şenliğe vatandaşlarımıza davet ediyoruz. Çünkü bu coşkuyu, mutluluğu hep beraber paylaşalım istiyoruz."
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Çocuk Festivali düzenliyor - Son Dakika
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