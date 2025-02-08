Mersin'de 6 Şubat Depremleri'nde Kayıp Çocuklar Anıtı Açıldı - Son Dakika
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Mersin'de 6 Şubat Depremleri'nde Kayıp Çocuklar Anıtı Açıldı

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Yenişehir Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nde kaybolan çocukların anısını yaşatmak amacıyla bir anıt açtı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, anıtın büyük felaketi unutmamak ve ders almak için bir simge olduğunu belirtti.

08.02.2025 13:22  Güncelleme: 17:25
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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi tarafından 6 Şubat Depremleri'nde kaybolan çocukların anısına yapılan anıt açıldı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu anıtın yaşadığımız büyük felaketi unutmamak ve herkesin de ders alarak, sorumluluk içinde davranmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yenişehir Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir parka, 6 Şubat Kayıp Çocuklar Parkı adını verdi. Parka ayrıca 6 Şubat Depremleri'nde kaybolan çocukların anısına yapılan anıt da yerleştirildi. Parkta yapılan anma programına Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Deprem sonrası 7 ay boyunca bin 200 depremzedeyi misafir ettik"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, depremin unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Bugün Sayın Genel Başkan'ımız Özgür Özel ile Hatay'daydık. Orada acılar olduğu gibi duruyor. Yaraların sarılma hızı çok yavaş, çok üzüntü verici. Bu kentlerin ayağa kaldırılması lazım. Deprem süresince Yenişehirliler olarak, Mersinliler olarak gerek bölgeye giderek, gerek bölgeden gelen vatandaşlarımızı ağırlayarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Deprem sonrası 7 ay boyunca bin 200 depremzedeyi misafir ettik" diye konuştu.

"Maalesef bölgede acılar devam ediyor"

Depremde hayatını kaybedenlerin yanı sıra kayıpların da olduğunu hatırlatan Özyiğit, yaşanan acının tarifsiz olduğunu belirterek, "Vefat yaşamın bir gerçeği ama cenazenize ulaşamıyorsanız, mezarlığa gidemiyorsanız, bu yürekten hiç silinmeyecek bir dert olarak kalıyor. Bugün Hatay Defne İlçe Başkanımız ile yaptığımız görüşmede 3 bin 270 kayıp vatandaşımızın olduğu bilgisini aldık. Maalesef bölgede acılar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın her yerinde 7-8 şiddetinde depremler oluyor ama bu şekilde can kayıpları yaşanmıyor"

Depremlerde yaşanan can kayıplarının büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çeken Özyiğit, afet yönetimi konusunda köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Bu afetler sadece ülkemizde mi olur? Bir otel yanar, yüze yakın insan ölür. Bir deprem olur, binlerce, on binlerce can kaybederiz. Dünyanın her yerinde 7-8 şiddetinde depremler oluyor ama bu şekilde can kayıpları yaşanmıyor. Herkesin aklını başına alması gerekiyor. Böyle felaketler olmasın, vatandaşlarımızın ayağına taş değmesin diye yerel yönetimler olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Ama bu sadece bir ilçede, bir ilde olabilecek bir şey değil. Mantalitenin değişmesi gerekiyor" dedi.

Başkan Özyiğit, 6 Şubat Kayıp Çocuklar Anıtı'nın, sadece geçmişi hatırlatan bir simge değil, aynı zamanda gelecekte benzer acıların yaşanmaması için alınması gereken önlemleri hatırlatan bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu anıtın yaşadığımız büyük felaketi unutmamak ve herkesin de ders alarak, sorumluluk içinde davranmasına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 6 Şubat Depremleri'nden kaybolan çocuklar anısına yapılan anıta karanfiller bırakıldı.

Yenişehir Belediyesi tarafından 6 Şubat Depremleri'nde kaybolan çocukların anısını yaşatmak amacıyla yapılan anıtta yer alan kalp ve soru işareti, depremi yaşayan ve yaşamayan herkesin kalbinde açtığı derin yarayı simgelerken, aynı zamanda kaybolan çocukların akıbetine dair süregelen belirsizliği sorguluyor. Çocuk figürü, kaybolan çocukların geride bıraktığı boşluğu ve toplumda yarattığı derin etkiyi temsil ediyor. Bina görüntüleri, enkaz altında kalanların yaşadığı travmayı ve deprem psikolojisini gözler önüne seriyor. Tek kanatlı melek figürü ise saflığı, masumiyeti ve temizliği simgelerken, tek kanadının eksik olması çocukların yarım kalmış hayatlarını ve koparılmışlıklarını anlatıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin'de 6 Şubat Depremleri'nde Kayıp Çocuklar Anıtı Açıldı - Son Dakika

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