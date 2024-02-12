Mersin\'de düzenlenen LEGO turnuvası sona erdi

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen ve 12 ilden lise ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı LEGO turnuvası sona erdi. Ödül töreninde çocuklara seslenen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Atatürk'ün izinden, bilimin rehberliğinden ayrılmayın" dedi.
"FIRST LEGO League Challenge MASTERPIECE 20. Sezon Mersin Yerel Turnuvaları" Yenişehir'de düzenlendi. Yenişehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kilis, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Mersin'den öğrenciler projeleriyle katıldı.
Çocuk ve gençlerin 21. yüzyıl becerilerine sahip, üretken ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvada dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı. Başkan Özyiğit de turnuvada çocuklarla buluştu, projelerini inceledi.
Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan turnuvada her takımın kendi performansını sergilediği ve sezonun görev modellerini programladıkları robotları ile yarıştı. Takımlar, sezon boyunca geliştirdikleri, uzmanlarla görüşerek, bir bilim insanı gibi çalışmalar yürüterek hazırladıkları projelerini sundu. Tespit ettikleri sorunu, yenilikçi çözümlerini, bilgi kaynaklarını, sorun analizlerini, mevcut çözümleri nasıl analiz ettiklerini, fikirlerini yenilikçi yapan özellikleri, projenin uygulanması ile ilgili plan ve analizlerini jüri ile paylaştı. Turnuvada Şampiyonluk Ödülü, Robot Performans Ödülü, Robot Tasarım Ödülü, Yenilikçi Proje Ödülü ve Öz Değerler Ödülü sahiplerini buldu.
Ödül töreninde konuşan Özyiğit, şunları dile getirdi:
"Atatürk'ün izinden, bilimin rehberliğinden ayrılmayın. Yenişehir Belediyesi olarak Bilim Kahramanları Derneği ile birlikte bu turnuvaların ikincisini düzenledik. Çok sayıda gönüllümüz var. Çocuklarımız ilgi gösteriyor ve her biri çok başarılı. Çok mutluyuz, bilimi yaşamın her alanına yansıtmak gerekiyor. Atatürk'ün izinden, bilimin rehberliğinden ayrılmayın. Çok güzel bir dünyayı sizler oluşturacaksınız. Geleceği bilim ve bir de sevgi kurtaracak. Biz daima yanınızda olacağız."
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