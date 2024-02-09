Mersin Büyükşehir Belediyesi, \'Estetik Bir Olgu Olarak Dünyalar Kurmak\' Temalı Sempozyum Düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu'nun (MEDEKA) Plastik Sanat Kurulu iş birliği ile 'Estetik Bir Olgu Olarak Dünyalar Kurmak' temalı sempozyum düzenliyor. 3 gün boyunca sanat ve estetik üzerine içeriklerin tartışılacağı sempozyum, arkeolojik gezi ile son bulacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde MEDEKA Plastik Sanat Kurulu iş birliği ile düzenlenen 'Mersin Estetik Sempozyumu 2024' kapsamında 'Estetik Bir Olgu Olarak Dünyalar Kurmak' başlıklı sempozyum yapılacak. 3 gün boyunca akademisyenlerin ağırlanacağı sempozyumda sanat ve estetik üzerine birbirinden zengin içerikler tartışılırken, etkinlik arkeolojik gezi ile noktalanacak.
Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen sempozyumun ilk gününde iki oturum yapıldı. Birinci oturumda Jale Necdet Erzen, 'Emek, Bilgi ve Poisesis Sanatın Kökeni', Babür Erdem 'Biyolojik Kısıtlar İçerisinde Var Olan Estetik Algı', Tuğçe Arslan ise 'Dünyada Çatlak Açan Sanat Eserinin İmge Çözümlemesi' başlıklı sunumları yaptı. İkinci oturumda ise F. Cana Bilsel 'İnsanın Yaşam Çevresiyle İlişkisinde Estetik Derinlik: Mekan ve Yer Duygusu Üzerine', Tayfun Akdemir, 'X, Sanat Yapıtıdır Önermesinin Metafizik Yapısını Göstermeye Yönelik Bir Araştırma', Nurşah Ferah, 'Zaman ve Dünyayı Yeniden İnşa Edebilmenin Mümkünlüğü', Uğurcan Kaçmaz da 'Bedenin Mekansallaşması, Bedensel Deneyime Dayalı Mekan-Dünya Yaratımı' üzerine sunum yaptı. Sunumların ardından soru-cevap bölümünde akademisyenler katılımcıların sorularını yanıtladı.
Etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ile çok sayıda kültür ve sanatsever katıldı.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Büyükşehir Belediyesi olarak kentte kültür ve sanat faaliyetlerine oldukça önem verdiklerini ve bu faaliyetlerin vatandaşlara ulaşması gerektiğinin bilincinde olduklarını belirtti. Özdülger, sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurguladı. Çalışmalar yaparken kentin tüm unsurlarını bir paydaş olarak gördüklerini ve bu paydaşlarla çalışmalarını ortak bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyleyen Özdülger, şöyle devam etti:
"Bu çalışmaları çok önemsediğimiz için, bünyesinde birbirinden önemli disiplinlere sahip 12 alt kuruldan oluşan MEDEKA yapılanmasını da içinde barındıran Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nü kurduk. Kentlilik bilincinin gelişimi, hemşehrilerin kentle kurduğu sosyal ve kültürel ilişkilerin sağlamlaştırılarak kent katılımını mümkün kılmayı ve teşvik eden mekanizmaları hayata geçirmeyi hedefleyerek, aslında kentin kültür politikasını katılımcı bir anlayışla oluşturmayı en büyük hedef olarak görüyoruz. Bu misyonu oluşturduğumuz MEDEKA yapılanması içerisinde bulunan Plastik Sanatlar Kurulu'nun katkılarıyla düzenlediğimiz 'Mersin Estetik Sempozyumu'na hepiniz hoş geldiniz. Pek çok alt önermenin yer aldığı sempozyum programında 'Estetik Bir Olgu Olarak Dünyalar Kurmak' teması ekseninde, sanat alanındaki son gelişmeleri takip ederek yeni fikirler geliştireceğimiz ve bu konuda yenilikleri ve eğilimleri de tartışma ve değerlendirme fırsatını bulacağız."
Jale Nejdet Erzen, Mersin'de bulunmaktan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir organizasyonda yer almaktan dolayı onur duyduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu sempozyumun oldukça önemli olduğunun da altını çizen Erzen, kendisinin estetik üzerine ders vermeye başladığı ilk yıllarında ilginin yok denecek kadar az olduğunu ve böyle bir toplantının düzenlenmesinin Türkiye'de büyük bir ilerlemenin de göstergesi olduğuna işaret etti.
Kendisinin Mersin'e ikinci kez geldiğini söyleyen Erzen, "Gerçekten etrafa baktığınız vakit Mersin, gerçek bir şehir. Medeni bir şehir. Ağaçları, geniş kaldırımları, tertemiz sokakları, normal trafiği ile çok medeni ve estetik duyarlılığın önde olduğu bir şehir olarak gözüküyor. Bunun için de bütün belediye yetkililerine çok çok teşekkür ederim" dedi.
Sanata ve edebiyata düşkün olduğunu belirten çocuk kitabı yazarlarından Kemal Kırmızı da "Sanat ve edebiyattaki imgeyi hep çok merak ediyordum. Benim açımdan güzel bir aydınlanma oldu. Akademik anlamda bu işi yapan ve araştıran kişilerden bilgi edinmiş oldum. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu etkinlik çok önemli oldu. İnsanların, toplumun aydınlanması ve farkındalık yaratılması bu şekilde anlam kazanır. Topluma bunu fark ettirmek için de bu etkinlikleri çok büyük çalışmalar olarak görüyorum" diye konuştu.
Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Doç. Dr. Onur Ünlü, Mersin'i ziyaret etmek için geldiğini söyleyerek, şunları söyledi:
"Kültür ve sanat etkinliklerini sosyal medya üzerinden incelerken, Büyükşehir'in düzenlediği sempozyumdan haberdar oldum. Güzelliği ise; zihnimde mekan ve insan davranışı arasındaki ilişkiyi sorgularken, bazı konu başlıklarıyla tam oturması oldu. O yüzden bunu büyük bir şans olarak nitelendirdim ve katılmak istedim. Katılımcı kitlesi içerisinde, bir kişinin zihninde oluşacak bir veya birkaç soru, devamında araştırma sorusu haline gelip, belki bir tez yazılabilir. Bazı öğrencilerin zihninde oluşacak bir merak duygusu, kariyerlerini şekillendirebilir. Bazı sanatçıların da zihninde oluşacak sorular, bir diğer sanat eserinde karşılık bulabilir. O yüzden sempozyumu çok kıymetli buluyorum."
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