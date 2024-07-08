Mersin\'de Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Akdeniz Bölge Şampiyonası Sona Erdi

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Mersin'de düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Akdeniz Bölge Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen şampiyonaya, Adana, Antalya, Burdur, Isparta ve Mersin'den yaklaşık 200 sporcu katıldı. Edip Buran Spor Salonu'ndaki şampiyonanın açılışında konuşan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, eğitimden spora, teknolojiden sanata bir çok alanda gençlere destek verdiklerini söyledi.

Konuşmasının devamında gençlere hitap eden Demir, "Mersin'in gençliğine ve sporuna katkı sağlamak amacıyla tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalıştık ve sizler için çalışmaya devam ediyoruz. İlimizde müstakil gençlik merkezi yokken şuan Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Silifke ve Mut ilçelerine gençlik merkezleri, Mezitli ilçemize de Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde Türkiye'nin ilk Engelsiz Gençlik Merkezini kazandırarak gençlerimizin hizmetine açılacak" dedi.

Konuşmalarının ardından başlayan ve birbirinden farklı performanslarını sergileyen gençler, bölge şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele etti. Yapılan yarışmalar ve değerlendirmeler sonunda Adana ekibi bölge şampiyonu olurken, Burdur ekibi ikinci, Antalya ekibi üçüncü, ev sahibi Mersin ekibi dördüncü ve Isparta ekibi şampiyonanın beşincisi oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri Vedat Akyar, Önder Öztürk ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Yunus Özdemir tarafından verildi.

Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Yarışması Akdeniz Bölge Şampiyonası sonunda bölge şampiyonu olan Adana ekibi, Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. - MERSİN