Yerel

Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti

Duruşma öncesi Ayşe Ateş\'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı

Altın fiyatlarında düşüş mü bekleniyor?

Aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü

Ekonomide tahminler tutmuyor mu?

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Dzeko\'nun pozisyonunda aynı fikirde birleşti

İsrail\'den Nasrallah sonrası bir suikast daha! Hamas\'ın kritik ismi öldürüldü

Mersin'de zeytinyağı yemek yarışması düzenlendi

MERSİN - Mersin'in Mut İlçesinde bu yıl 1.'si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinin son gününde, zeytinyağlı yemek yarışması, trap atışı ve çocuk karnavalı düzenlendi.

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz'ün başkanlık yaptığı, Mersin Gastronomi Derneği (Gastromer) Başkanı Erol Kılıç, Tarsus Üniversitesi Öğretim Görevlisi Adnan Aydın, Malatya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Mustafa Polat. Sivas Ahçılar Derneği Başkanı Cemil Ceylan'ında aralarında bulunduğu jüri üyeleri yarışmaya katılan yemekleri değerlendirdi.

Yarışma başlamadan önce Mut Belediye Başkan'ı Murat Orhan, "İlçemizin zeytin ve zeytinyağını en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Mısır prensesine götürülen zeytinyağını ben iddia ediyorum Mut'tan götürdü" dedi.

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz ise, "Buradaki önceliğimiz lezzet olacak. Lezzeti biz değerlendireceğiz. Yarışmamız yüz puan üzerinden değerlendirilecek" dedi.

40 yarışmacının katıldığı Zeytinyağlı Yemek Yarışması'nda yaptığı su böreğiyle Tülay Aslan birinci oldu. Yarışmada dereceye giren 1. Tülay Arslan, 2. Esra Cansız, 3. Arife Tunç ve 4. Hacer Başbuğ'a ödüllerini Mut Belediye Başkanı Murat Orhan verdi.

Festivalde ayrıca şehir stadında çocuk karnavalı düzenlendi. Çocuklar alanda yer alan oyun parklarında gönüllerince eğlendi.