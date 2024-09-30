Mersin'de Zeytinyağı Yemek Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Zeytinyağı Yemek Yarışması Düzenlendi

Geniş Video İzle

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 1.'si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında zeytinyağlı yemek yarışması gerçekleştirildi. 40 yarışmacının katıldığı yarışmada su böreği ile Tülay Arslan birinci oldu.

30.09.2024 09:53  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de zeytinyağı yemek yarışması düzenlendi

MERSİN - Mersin'in Mut İlçesinde bu yıl 1.'si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinin son gününde, zeytinyağlı yemek yarışması, trap atışı ve çocuk karnavalı düzenlendi.

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz'ün başkanlık yaptığı, Mersin Gastronomi Derneği (Gastromer) Başkanı Erol Kılıç, Tarsus Üniversitesi Öğretim Görevlisi Adnan Aydın, Malatya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Mustafa Polat. Sivas Ahçılar Derneği Başkanı Cemil Ceylan'ında aralarında bulunduğu jüri üyeleri yarışmaya katılan yemekleri değerlendirdi.

Yarışma başlamadan önce Mut Belediye Başkan'ı Murat Orhan, "İlçemizin zeytin ve zeytinyağını en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Mısır prensesine götürülen zeytinyağını ben iddia ediyorum Mut'tan götürdü" dedi.

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz ise, "Buradaki önceliğimiz lezzet olacak. Lezzeti biz değerlendireceğiz. Yarışmamız yüz puan üzerinden değerlendirilecek" dedi.

40 yarışmacının katıldığı Zeytinyağlı Yemek Yarışması'nda yaptığı su böreğiyle Tülay Aslan birinci oldu. Yarışmada dereceye giren 1. Tülay Arslan, 2. Esra Cansız, 3. Arife Tunç ve 4. Hacer Başbuğ'a ödüllerini Mut Belediye Başkanı Murat Orhan verdi.

Festivalde ayrıca şehir stadında çocuk karnavalı düzenlendi. Çocuklar alanda yer alan oyun parklarında gönüllerince eğlendi.

Mersin\'de Zeytinyağı Yemek Yarışması Düzenlendi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Zeytinyağı, Zeytin, Mersin, Yerel, Yaşam, Mut, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Zeytinyağı Yemek Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Herkes bunu tartışıyor İşte Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
21:49 Dünya medyası art arda son dakika geçiyor Tanklar Lübnan’a girdi Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:22 Serhat Akın’a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:17 Ali Babacan’a rakip çıktı “Anketlerde yüzde 0,35’e düştük“ sözleriyle adaylığını resmen açıkladı Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:19 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Oto tamircisini linç etmek istediler 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 22:58:03. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Zeytinyağı Yemek Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement