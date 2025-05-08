Mersin Mut'ta Kayısı Hasadı ve İhracat Süreci Başladı - Son Dakika
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Yerel

Mersin Mut'ta Kayısı Hasadı ve İhracat Süreci Başladı

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı yoğunlaşırken, ihracat da hız kazandı. Bu sezonki rekoltenin 200 bin ton olması beklenirken, kayısı fiyatlarının 35-40 TL'ye düştüğü bildirildi. Kayısılar, birçok ülkeye gönderilmek üzere ambalajlanıyor.

08.05.2025 15:31
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Kayısıda hasat yoğunlaştı, ihracat başladı

MERSİN - Türkiye'de sofralık kayısı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde hasadın yoğunlaşmasıyla ihracat da başladı. Sezonda yaklaşık 200 bin ton verim alınması beklenen kayısının 100 bin tonun ihracata gideceği ifade edilirken fiyatların 35-40 TL'ye kadar da düştüğü öğrenildi.

Türkiye'de sofralık kayısının yüzde 95'inin üretildiği, coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısında yoğun hasat dönemine girildi. Bölgenin mikroklima özelliğine sahip olmasıyla turfanda üretim olarak dikkat çeken rengi, kokusu ve tadıyla beğenilen tescilli kayısıdan bu sezon 200 bin ton verim bekleniyor. Bahçelerden tek ter hasat edilen kayısılar, öncelikle işçiler tarafından ihracata uygun olarak seçiliyor. Seçilen kayısılar daha sonra ambalajlanıp soğutup, tırlarla Romanya, Rusya, Ukrayna, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. İlçede 79 bin dekar alanda yaklaşık 200 bin ton üretim yapılan kayısıda hasat sezonunun yoğunlaşması nedeniyle fiyatların 35-40 liraya kadar düştüğü bildirildi.

Mut Ziraat Oda Başkanı ve Üretici Muharrem Yılmaz, "Sofralık kayısının başkenti Mersin'in Mut ilçesi. Burada üretilen kayısılarımız dünyanın dört bir yanına Rusya, Arap Emirlikleri, Irak, Avrupa'ya ihracat yapılmaktadır. Bugünlerde günlük 20 bin ton civarı ihracat yapılmaktadır. Bu yıl kayısımız başladı, ihracatımız da başladı. 200 bin ton rekolte beklemekteyiz. Bunun takribi 100 bin tonu yurt dışına ihracat olacaktır. Bugünlerde işte kırmızı kayısılarımız başladı. Günlük 20 bin ton ihracata kayısı gitmektedir. Fiyat aralığımız kalitesine göre 30 ile 70 lira arasında değişmektedir" dedi.

İhracatçı Fevzi Güler, "Mut ilçesinde ilk kayısı ihracatımız başlamış durumdadır. Fiyatlarımız 35 ile 60 lira arasında değişmektedir. İhracat ülkelerinin özellikle bu talebi Rusya ve Ukrayna'ya talepler artmıştır" dedi.

İhracata verilen kayısılar konusunda uyarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Zeki Cüce ise, "Sezon başladı. Kayısı 80-100 liradan başladı ve sofralık fiyatı 35-40 liraya kadar indi. Fiyatların düşmesinin sebebi, tabii ki arz talep meselesi ama kayısı fiyatlarının düşme sebeplerinin biri işte bu kasada görüldüğü gibi 80 liraya satılan kayısının altında hurda kayısı çıkıyor. Bunları 35-40 liraya satıyorlar da aslında ihracatçıya 60 liraya mal oluyor. Ben aslında çiftçiyi uyarıyorum. İçeride görüldüğü gibi tezgaha dökülen kayısının yarıdan fazlası ıskartaya çıkıyor. Onun için buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun bir de sorunu 35 milimin altında olan bir kayısı ihracata gitmiyor. Vatandaşta diyor ki bu güzel kayısı ama ebadı tutmuyor. Çiftçinin buna dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

İhracatçı Fatih Yılmaz, "İhracata kayısı yapıyoruz. Bu yıl ihracata erken başladık. Başlamamıza rağmen malda kalite var ama fiyatların düşmesi bizi üzdü. Halden alıyoruz burada işliyoruz soğutup tırlarla Samsun üzerinden Rusya'ya gönderiyoruz. Şimdi büyük olarak Rusya'ya ihracat ediyoruz. Onun dışında Polonya var, Ukrayna var bu bölgelere ihracat ediyoruz. Şu anda başındayız ileri tarihlerde daha da yoğunlaşır. Bugünlerde bu turfanda olduğu için biraz zayıf. Günlük belli olmuyor o duruma göre bazen 20 ton değişebiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Mut'ta Kayısı Hasadı ve İhracat Süreci Başladı - Son Dakika

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