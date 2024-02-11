Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir\'in Gelişimini ve İlkelerine Bağlılığını Vurguladı

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Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Geride bıraktığımız 5 yılda Yenişehir'de önemli işler başardık, ilkelere imza attık. Yenişehir gelişmeye devam edecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalarak kentimizi daha da ileriye taşıyacağız. Kentimizi de kentimize hizmet etmeyi de seviyoruz" dedi.

Başkan Özyiğit, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte Yenişehir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Yenişehir'in en yoğun bölgelerinden olan Alanya Sokağı ve Forum AVM civarında vatandaşlarla buluşan Özyiğit ve Başarır'a, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz, CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer ve CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç eşlik etti.

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet eden Özyiğit ve Başarır, Yenişehirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yenişehir'in gelişmeye devam edeceğini belirten ve desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür eden Başkan Özyiğit, şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız 5 yılda Yenişehir'de önemli işler başardık, ilkelere imza attık. Sanattan spora, eğitimden ekolojiye ve elbette sosyal belediyecilik çalışmalarımızla hemşehrilerimizin yanında olduk. Yenişehir Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri kategorisinde. Yenişehir gelişmeye devam edecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalarak kentimizi daha da ileriye taşıyacağız. Kentimizi de kentimize hizmet etmeyi de seviyoruz. Yenişehirli hemşehrilerime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."