Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, STK temsilcileriyle buluşmalarına devam ediyor

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Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 5 yıllık hizmet sürecini değerlendirmek ve gelecek dönem için görüş alışverişinde bulunmak amacıyla sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle buluşmalarına devam ediyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu'nu ziyaret ederek, odaların başkan ve temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Özyiğit, sivil toplum kuruluşlarını ve kanaat önderlerini de ağırladı. Buluşmalarında Yenişehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana hayata geçirdikleri çalışmaları paylaşan Başkan Özyiğit, yeni dönem için kent paydaşlarının görüş ve önerileri de alıyor.

Yönetim anlayışlarını hareket, eğitim, hemşehrilik, dayanışma, kentleşme ve ekoloji ilkeleri üzerine kurduklarını ve çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda yaptıklarını belirten Başkan Özyiğit, klasik belediyecilik hizmetlerini proje olarak değerlendirmediklerini, çocukların eğitimine, sürdürülebilir bir çevreye ve dayanışmaya önem verdiklerini söyledi.

Kültür, sanat ve spor gibi yaşamın her alanında kentte hareketlilik sağlamak ve bunun yanı sıra vatandaşları sağlıklı hareketliliğe teşvik etmek amacıyla hareket ilkesi kapsamında yaptıkları çalışmaları paylaşan Özyiğit, şunları kaydetti:

"7'den 77'ye her vatandaşımıza kültür ve sanat eğitimleri vermek amacıyla Yenişehir Belediyesi Kişisel Gelişim Merkezi'mizi kurduk, 6 bin 500 hemşehrimize 21 farklı branşta eğitim verdik. Mersin'e yeni bir uluslararası spor organizasyonu kazandırdık. İlk kez 2019 yılında Yenişehir Triatlonu'nu düzenledik ve daha sonra Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası'na 2022 ve 2023 yıllarında kentimizde ev sahipliği yaptık. 20-21 Nisan tarihlerinde Dünya Paratriatlon yarışları Yenişehir'de düzenlenecek. ÇBK Mersin kadın basketbol takımımızla Avrupa'nın en büyük kupası EuroLeague Women'da ikinci olduk, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Yenişehir'e kazandırdık. Takımımız EuroLeague Women'da çeyrek finale kalarak, yine büyük bir başarıya imza attı. Kurduğumuz Yenişehir Belediyesi Spor Kulübümüz bünyesinde 7 bin 500 çocuğumuza 7 farklı branşta spor eğitimi verdik. Düzenlediğimiz spor turnuvaları ve sanat yarışmalarıyla Yenişehir'in sporcu ve yetenekli gençlerini bir araya getirdik. 'Çay Saatinde Tenis Öğrenmeye Ne Dersiniz?' sloganıyla kadınlara yönelik ücretsiz tenis kursları düzenledik. Ulusal ve uluslararası sergilere ev sahipliği yapabilecek standartlarda iki sanat galerisini kentimize kazandırdık, Mersin'e kültür ve sanat alanında yeni bir soluk kazandırdık. 19 sergi açarak, 15 bin sanatseveri ağırladık."

Erken Çocukluk Gelişimi Projesi ile Türkiye'de bir ilke imza attıklarını ve bu projenin çocuklar için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Özyiğit, şu bilgileri verdi:

"Çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve ebeveynleri eğitmek amacıyla 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Erken Çocukluk Gelişimi Projesi Yenişehir Modeli ile Türkiye'de bir ilke imza attık. 0-3 yaş arasında çocukları olan ebeveynlere ücretsiz ve sertifikalı eğitim veren Türkiye'deki ilk kurum olduk. 246 aile eğitimlerini tamamladı. Kurduğumuz Yenişehir Belediyesi Akademide klinik psikolog eşliğinde yaptığımız ücretsiz 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme uygulamaları ile çocuklardaki gelişimsel problemlerin erken dönemde tespit edilmesini sağladık. 2 bin 776 çocuk bu testlere tabi tutuldu. Çocuklarımıza fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerinden oluşan STEM eğitim modelini uyguladık, robotik kodlama, satranç ve dil eğitimleriyle gelişimlerine katkıda bulunduk. Bebeklerini emzirmekte güçlük çeken anneleri uzman hemşirelerimizle evlerinde ziyaret ederek, destek verdik. Bin 28 anneye bugüne kadar destek verdik. Çocuklarımıza zenginleştirilmiş ve bireysel bir eğitim programı uyguladığımız 240 öğrenci kapasiteli iki Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM) inşa ederek, hizmete açtık. 0-3 yaş arası çocukların dil-bilişsel ve kavramsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Bebek Kütüphanesi açan Türkiye'deki ilk belediye olduk."

Bebek Kütüphanesi ile birlikte Ülkü Ongun Kütüphanesi ve Nuri Ulusu Kütüphanesi'ni hizmete açtıklarını da kaydeden Özyiğit, kısa süre içerisinde Mersin'in en büyük kütüphanesinin temelini atacaklarını belirtti. Öğrencilere eğitim ve kurs destekleri verdiklerini söyleyen Özyiğit, şöyle devam etti:

"Engelli bireyler dahil 7'den 70'e herkesin yararlanabileceği Ülkü Ongun Kütüphanesi'nin hizmete açtık. Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun adını verdiğimiz kütüphaneyi Menteş Mahallemizde hizmete açtık. Kısa süre içerisinde Mersin'in en büyük kütüphanesinin temelini Eğriçam Mahallemizde atacağız. Kentimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 72 adet 4 kişilik ve 30 adet tek kişilik olmak üzere toplamda 102 odadan oluşan 318 kişi kapasiteli yurdumuzun yapımını tamamlayarak, 2021 yılında üniversiteli öğrencilerimizin hizmetine açtık. 2021 yılında yapımını tamamladığımız Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezimizi üniversiteli öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek amacıyla bir hafta içerisinde hazırlayarak, konforlu bir misafirhaneye dönüştürdük. Yenişehirli gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla lisans ve ön lisans öğrencilerine nakdi eğitim yardımında bulunduk. Bugüne kadar Yenişehirli 4 bin 165 üniversiteliye 10 milyon 558 bin TL nakdi destek verdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerini desteklemek amacıyla her yıl YKS, LGS, KPSS ve yabancı dil kursları düzenledik."