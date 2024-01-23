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Mersin Yenişehir Belediyesi, Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri için anma programı düzenledi - Son Dakika
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Mersin Yenişehir Belediyesi, Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri için anma programı düzenledi

Mersin Yenişehir Belediyesi, 24 Ocak 1993 tarihinde yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu ve diğer demokrasi şehitleri için anma programı düzenledi. Programda usta sanatçılar sahne aldı ve Mumcu'nun hayatını anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, konuşmasında demokrasi şehitlerinin bıraktığı değerlere bağlı kalacaklarını vurguladı.

23.01.2024 - 14:55,
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Mersin Yenişehir Belediyesi, 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ile demokrasi şehitleri için anma programı düzenledi. Anma programında usta sanatçılar Menderes Samancılar, Orhan Aydın, Nebil Özgentürk ve Levent Üzümcü sahne aldı.

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile belediye meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş programı izledi. Anma programı, belgesel yönetmeni ve yazar Nebil Özgentürk'ün hazırladığı ve Uğur Mumcu'nun hayatını anlatan belgesel gösterimiyle başladı. Nebil Özgentürk ile sahneye çıkan usta sanatçı Menderes Samancılar, Uğur Mumcu anısına yazdığı şiirleri seslendirdi. Programın ikinci bölümünde ise Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği "Unutma Bizi" oyunu usta sanatçılar Orhan Aydın ve Levent Üzümcü tarafından sahnelendi. Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyunda Uğur Mumcu'nun hayatı anlatılırken piyanist Dengin Ceyhan'ın eşliğinde sanatçı Gülcan Altan da sahne aldı.

"HEM DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNE HEM DE ÜLKEMİZİN DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKTINIZ"

Anma programında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, demokrasi şehitlerinin bıraktığı değerlere bağlı kalarak yola devam edeceklerini belirterek, "Bugün burada bu salonu doldurduğunuz için size teşekkür ediyorum. Bugün aslında hem demokrasi şehitlerine hem de ülkemizin demokrasisine sahip çıktınız. Ülkemizin geldiği yere bakarsak Uğur Mumcu'nun, Muammer Aksoy'un, Abdi İpekçi'nin, Ahmet Taner Kışlalı'nın, Metin Göktepe'nin, Bahriye Uçok'un, Çetin Emeç'in, Hrant Dink'in neden katledildiğini aslında anlayabiliriz. Özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesi veren, kalemini satmayan, hiçbir şeyden korkmayan bu yiğitler olsaydı, bugün ülkemizin, demokrasimizin geldiği nokta emin olun ki böyle olmazdı. Onların bize bıraktığı bu değerlere bağlı kalarak, gelecek nesillere aktarma noktasında da üzerimize düşeni yaparak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"UĞUR MUMCU'LARIN KALEMİ YERE DÜŞMEYECEK"

Demokrasi için yasama, yürütme, yargı ve bağımsız medyanın önemine vurgu yapan Başkan Özyiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kalpaksız Kuvayi Milliyeci Uğur Mumcu şöyle diyor; 'Ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben antiemperyalistim, ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım, ben insan hakları savunucuyum, ben terörün karşısındayım; ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar doğacaktır.' Bir ülkede demokrasinin varlığından söz edebiliyorsak yasama, yürütme, yargı ve bağımsız medyanın doğru işlemesi gerekiyor. Basın özgürlüğünü kısıtladılar, ekranları kararttılar, gazetecileri tutukladılar, havuzlar oluşturdular. Şimdi de Anayasa Mahkemesi kararlarının kabul edilmemesi gibi endişe verici bir durumlarla karşı karşıyayız. Demokrasinin nerelere götürüldüğünü hepimiz görüyoruz. Ülkemizi Ortadoğu karanlığına çekmek isteyenlere karşı mücadelemiz sürecek. Uğur Mumcu'ların kalemi yere düşmeyecek."

Anma programında CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da mesajı okundu. Başkan Abdullah Özyiğit, programın ardından sanatçılara çiçek vererek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri için anma programı düzenledi
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Mersin Yenişehir Belediyesi, Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri için anma programı düzenledi - Son Dakika
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