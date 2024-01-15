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Meteoroloji'den İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'e sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ayrıca Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji\'den İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir\'e sağanak yağış uyarısı
15.01.2024 - 13:11,  Güncelleme: 13:17
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış; Karadeniz Bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli; Çanakkale'nin güneyiyle Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış; Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleriyle Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin konuya ilişkin bugün yaptığı iki açıklama şöyle:

"Son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra batı kesimlerde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Meteoroloji'den İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'e sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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