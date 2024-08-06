Meteoroloji Tahminleri

Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 33

Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL