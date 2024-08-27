Meteoroloji Tahminleri - Son Dakika
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Meteoroloji Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

27.08.2024 09:02
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haav sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ve doğu kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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