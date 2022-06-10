Mezitli Belediyesi'nin Halk Bahçesi'nde Olgunlaşan Sebzeler, İhtiyaç Sahiplerince Toplanıyor - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nin Halk Bahçesi'nde Olgunlaşan Sebzeler, İhtiyaç Sahiplerince Toplanıyor

10.06.2022 09:47

Mezitli Belediyesi'nin gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artış üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği Halk Bahçesi'nde sebzeler olgunlaşmaya başladı. Olgunlaşan biber ve yeşillikler ihtiyaç sahipleri tarafından ihtiyaçları kadar toplanırken, domatesler ise kızarma aşamasına geldi.

Mezitli Belediyesi'nin gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artış üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği Halk Bahçesi'nde sebzeler olgunlaşmaya başladı. Olgunlaşan biber ve yeşillikler ihtiyaç sahipleri tarafından ihtiyaçları kadar toplanırken, domatesler ise kızarma aşamasına geldi.

Merkez Mahallesi Mezitli İtfaiyesi ve Mezitli Belediyesi Çocuk Hobi Bahçesi yanında pilot olarak uygulanan ve hiçbir görevlinin başında beklemediği Halk Bahçesi'nden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanıyor.

Belediye çalışanları tarafından oluşturulan Halk Bahçesi'nde, domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, roka, maydanoz, nane gibi sebze ve yeşillikler bulunuyor.

Halk Bahçesi'nin sulanması ve bakımı belediye çalışanları tarafından düzenli olarak yapıyor.

Pilot olarak yaptıkları uygulamanın sağlıklı şekilde yürüdüğünü görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Bahçemizi oluşturduk, gereken bakımını, sulamasını yaptık. Özellikle vatandaşlarımızın rahatsız olmadan ihtiyacı kadarını alabilmesi adına başına görevli de koymadık. Yani Halk Bahçemizden vatandaşımız ihtiyacı kadar alıyor ve gidiyor. Tamamen vatandaşımızın ihtiyacı ve vicdanı arasında gerçekleşiyor" dedi.

Benzeri projeleri yurtdışında görerek Türkiye'de de uyguladıklarını belirten Başkan Tarhan, "Mezitli, yardımsever, iyi insanların yaşadığı bir kent olma özelliğini her zaman göstermiştir. Son dönemde özellikle gıda ürünlerinde yaşanan aşırı artışla vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek olabilmek adına yurtdışına yaptığım ziyaretlerde benzerlerini gördüğüm bir uygulamayı hayata geçirdik. İlk olarak çalışanlarımız tarafından 1 dönümlük arazide domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, roka, maydanoz, nane gibi sebze ve yeşilliklerin dikildiği bir bahçe oluşturduk. Vatandaşlarımızın yetişen biberleri ve salatalıkları topladığı haberini alınca büyük mutluluk yaşadık. Yetiştikçe biber, salatalık ve yeşillikleri toplamaya devam edebilirler. Bunun yanında domateslerimiz de kızarma aşamasına geldi. Olgunlaştığında gönül rahatlığı içinde toplayabilirler" diye konuştu.

Mezitli'de yaşayan hiçbir vatandaşın gıda maddelerine ulaşamama gibi bir sorun yaşamaması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için tüm tedbirleri aldıklarının da altını çizen Başkan Tarhan, "Projemizi önümüzdeki günlerde daha da geliştirerek, parkların köşelerinde, kaldırım kenarlarında kısacası bulduğumuz her alana dikimler yaparak daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya çalışacağız. Belirli dönemlerde takviye desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına AŞ sağlayacağız" dedi.

Mezitli Belediyesi'nin Halk Bahçesi'nde Olgunlaşan Sebzeler, İhtiyaç Sahiplerince Toplanıyor
Mezitli Belediyesi'nin Halk Bahçesi'nde Olgunlaşan Sebzeler, İhtiyaç Sahiplerince Toplanıyor
Mezitli Belediyesi'nin Halk Bahçesi'nde Olgunlaşan Sebzeler, İhtiyaç Sahiplerince Toplanıyor
Mezitli Belediyesi'nin Halk Bahçesi'nde Olgunlaşan Sebzeler, İhtiyaç Sahiplerince Toplanıyor

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mezitli Belediyesi'nin Halk Bahçesi'nde Olgunlaşan Sebzeler, İhtiyaç Sahiplerince Toplanıyor - Son Dakika

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