MHP\'li Ersoy: "Bizim liderimizi erken anlayanlar mutlu olur, anlayamayanlar ise geç anladıklarından kendilerinden utanırlar"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, "Bizim liderimizi erken anlayanlar mutlu olur. Anlayamayanlar ise geç anladıklarından kendilerinden utanırlar" dedi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, parti yönetimi ve üyeler katıldı. İftarın açılmasının ardından açılış konuşmasını yapan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, "17 ay gibi kısa bir süre içerisinde 16 ilçe teşkilatımızla beraber genel merkezimizin ortaya koyduğu vizyonun ışığında, Kayseri'de fark oluşturan çalışmalar ortaya koyuyoruz. Birçok ortamda siz değerli ülküdaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda tebrik topladı. Ülkücü hareket kendi gücünün farkına vardığı zaman doğru bir motivasyon kaynağı ve mantıklı bir yönlendirmeyle Kayseri'nin 16 ilçesinin tüm mahallelerine tüm caddelerine tüm sokaklarına ve tüm hanelerine ulaşabilecek güç ve kudrettedir. Ulaşarak bunu da ortaya koyduk. Hareketimiz yıllar boyunca kaçanlarla, satanlarla, yılanlarla ve arkadan hançerleyenlere rağmen bugünlere gelebilmiştir. İl başkanı olarak en büyük gayem, ülküdaşlık hukukunu muhafaza etmek ve ileriye götürmektir. Bizi satan sattığıyla gitti. Kaçan da gittiğiyle kayboldu. Ancak yılanlar sinsince zehirlerini akıtmaya devam ediyor. Büyük bir gayretle ülkücü hareketin sancağına hizmet eden siz değerli ülküdaşlarımın emeklerine sözüm ona gölge düşürmek babında konuşanlara, sözüm ona mücadelenizi küçük görenlere ve en önemlisi sizlerin ve bizlerin üzerinden güya eleştiri yaparak, genel merkezin politikalarına, liderin vizyonuna dil uzatmaya çalışanlara açık şekilde söylüyorum. Bundan sonra bunlara karşı bir il başkanı ne yapması gerekiyorsa tereddüt etmeden uygulayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"MHP buradadır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye eleştiride bulunan kişilere seslenen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Biz yıllardır teşkilatlarımızın her kademesinde 'ama' demeden elimizden geldiği müddetçe hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu salonu dolduranlarında emeklerini hiçbir zaman esirgemediklerini adım Baki gibi biliyorum. Biz bu günlere gelirken, yılanlar, yıkılanlar, kaçanlar ve sinenler oldu. Ancak bu salonları dolduran ve 'benim partim Milliyetçi Hareket Partisi'dir' diyen inanalar buradadır. Sizler o bozkurt görünümlü çakallara, kurt görünümlü köpeklere buradan bir mesaj veriyorsunuz. Cenneti mekan başbuğumuzun partisi buradadır. Dünya lideri Devlet Bahçeli'nin partisi buradadır. Ülkücüler buradadır' diyorsunuz. Bazen sabırlı davranıyoruz. Bazen söylenenleri, duyuyoruz ancak zamana bırakıyoruz. Çünkü zaman en büyük elektir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi lideri, Devlet Bahçeli Beyefendiye yön tayin etmeye çalışanlar, onu eleştirenler, onun adını izansız şekilde ananlar şunu çok net bilsinler. Bugün itibariyle Kayseri'de özellikle o bozkurt görünümlü çakallara söylüyorum. Eğer bir cümle dahi ederseniz, dilinizi keseceğiz. Devlet Bahçeli Beyefendi size milliyetçiliğinin zekatını verse sülaleniz bir ömür boyu geçinir" ifadelerini kullandı.

"Ülke içerisinde barışı ve huzuru sağlamak zorundayız"

'Terörsüz Türkiye'nin önemine değinen Ersoy, "Devlet Bahçeli Beyefendi'nin öngörüleri bugün bütün kamuoyunda herkes tarafından bilinmekte ve konuşulmakta. Liderimiz 1 Ekim 2024 yılında 'terörsüz Türkiye' ile ilgili bir konuşma yaptı. İç cephede barış ve huzuru işaret etti. Bugün geldiğimiz noktada ise gördüğümüz tablo ortadadır. Son 15 gündür Orta Doğu'da yaşananlar ortadadır. Biz içeride barışı ve huzuru sağlamak zorundayız. Ülkücüler bir fedakarlık yapması gerekiyorsa elbette yapacaktır. Tarihin tozlu sayfalarına bir bakın. Ülkücüler bu zamana kadar buralara hangi fedakarlıkları yaparak, gelmişler. Taş medreseli ağabeylerimiz kendi ailesi için mi cezaevinde yattı. 1980'de şehit olan ağabeylerimiz ne için şehit oldular. Bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Ülkücüler bu bedeli ödediler. Bizim liderimizi erken anlayanlar mutlu olur. Anlayamayanlar ise geç anladıklarından kendilerinden utanırlar. Bir insan düşünün. Hiçbir dünyevi beklentisi olmadan 'önce ülkem ve milletim sonra partim daha sonra da ben' diyen bir lider düşünün" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Ülkemizin etrafı kan gölü. Masum ülkeler üzerinde oynanmak isteyen oyunları, hepiniz biliyorsunuz. Önce kendi ülkemizin içerisini düzeltmemiz lazımdı. Bu manada Devlet Bahçeli Bey'i tebrik ediyorum. İyi ki var. Allah razı olsun. Adeta kendisini feda edercesine ama tam tersi olarak milletimizin gönlünde yer ettiğine inanıyorum. 'Terörsüz Türkiye' başarısını bu ülkeye yaşatmak isteyen, Cumhurbaşkanımızla el ele vererek, kayıtsız ve şartsız desteğiyle 'bu ülke için varız' diyen bir anlayışıyla ülke içerisinde birliği ve beraberliği sağlayıp, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara 'dur' diyeceğimiz dönemleri hep beraber göreceğimizden şüphemiz olmasın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilmesiyle program sona erdi. - KAYSERİ