Milas'ta Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Yerel

Milas'ta Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirerek birçok mahallede su baskınlarına sebep oldu. Vatandaşlar, altyapı sorunlarının çözülmemesinden şikayetçi.

24.12.2024 22:55
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Milas'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi bazı mahallelerde su baskınları yaşandı, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.

Muğla'nın Milas ilçesi, sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmurun etkisiyle sular altında kaldı. Şehir genelinde birçok mahalle, cadde ve sokakta ciddi su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle şehirde kısa süreli elektrik kesintileri de meydana geldi.Milas ilçe merkezi, Halilbey Bulvarı, Şeftali İrimi Sokak, Beçin Mahallesi 9 Eylül Caddesi, Ahmet Gazi Öğrenci Yurdu'nun bulunduğu bölge, 19 Mayıs Bulvarı ve Ücyol Akıllı Kavşak gibi birçok bölge su baskınlarından olumsuz etkilendi.

Vatandaşlar Milas Belediyesi'ne tepki

Her yağış sonrası benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirten Milaslı vatandaşlar, altyapı sorunlarının bir türlü çözülmediğine dikkat çekti. "Her yağışta aynı sorunlarla uğraşıyoruz. Milas Belediyesi ve diğer yetkililer bu konuda artık adım atmalı" diyen ilçe sakinleri, bu sürecin bir an önce sona erdirilmesi için yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milas'ta Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika

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