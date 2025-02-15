Milli Atlet Ruken Tek, İtalya'da Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Milli Atlet Ruken Tek, İtalya'da Şampiyon Oldu

Milli Atlet Ruken Tek, İtalya\'da Şampiyon Oldu

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, milli atlet Ruken Tek'i başarıları nedeniyle ziyaret ederek tebrik etti. Ruken Tek, '47. Vallagarina Uluslararası Kros' yarışmasında rekor süreyle birinci oldu.

15.02.2025 12:24  Güncelleme: 12:32
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AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, il yönetimi ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin ile birlikte İtalya'nın Verento kentinde düzenlenen "47. Vallagarina Uluslararası Kros" yarışmasında 5 bin 300 metrelik parkuru 19 dakikada tamamlayarak şampiyon olan Milli Atlet Batmanlı atlet Ruken Tek'i kulübünde ziyaret ederek tebrik etti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçilikle uğraşan Tek ailesinin kızları Ruken Tek, Dünya Atletizm Birliği Uluslararası Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasında yer alan "47. Vallagarina Uluslararası Kros" yarışmasına katıldı. Kozluk ilçesinde ailesi tarlaya traktör ile giderken kendisi traktörün arkasından koşarak yarışmalara hazırlanan Tek, pazar günü İtalya'nın Verento kentinde düzenlenen 5 bin 300 metrelik parkuru 19 dakikada tamamladı. Tüm rakiplerini geriden bırakan milli atlet Ruken Tek, kadınlarda birinci olarak ipi göğüsledi.

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AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi beraberindeki partililerle hem kulübüne hem de memleketi Batman'a gurur yaşatan milli atlet Ruken Tek'i Petrol spor tesislerinde ziyaret etti.

Milli Atlet Ruken Tek'in Batman Petrolspor Kulübü tarafından keşfedilen Batman'daki yüzlerce gençten sadece biri olduğunu belirten Başkan Şansi, Ruken Tek'in, önceki yıllarda da Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası beşincisi gibi birçok yarışmada derecelerle dönerek hem kulübüne hem kentine gurur yaşattığını hatırlattı.

Petrolspor Kulübünün kentin dört bir yanında özellikle dezavantajlı gençler olmak üzere toplumun her kesiminden gizli yetenekleri keşfederek farklı spor dallarına kazandırdığını belirten Başkan Şansi, "Petrolspor Kulübümüz adeta kentimizde bacasız bir fabrika gibi yüzlerce çocuğumuzu sporla tanıştırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Türkiye Petrollerine minnettarlığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca buradaki kulüp yönetici ve hocalarımızı da tebrik etmek istiyorum çünkü bu çocuklarımız onların destekleri ile keşfediliyor. Kentin farklı mahallelerinden özellikle dezavantajlı gençlerimiz Petrolspor Kulübümüzün sayesinde spor ile tanıştırmaktadır. Her bir gencimiz farklı alanlarda Milli Takıma giriyor. Bu çocuklar sokaklarda yetişmekten kurtulurken aynı zamanda ailelerine, memleketlerine ve ülkelerine böylesi gururları yaşatmaktadırlar. Bu vesile ile İtalya'da bütün rakiplerini geride bırakarak kentimize, ülkemize şampiyonluk gururu yaşatan Ruken kızımızı ve onu bugünlere taşıyan hocalarını yürekten tebrik ediyorum. İnşallah daha nice Rukenler yetişecek buradan ve daha nice şampiyonlukları hep birlikte göreceğiz" dedi.

Başkan Şansi, yapılan konuşmaların ardından milli atlet Ruken Tek'e altın hediye ederek tebrik etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Atlet Ruken Tek, İtalya'da Şampiyon Oldu - Son Dakika

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