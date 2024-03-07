Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Oltu\'da Cumhur İttifakı\'nın ruhunu vurguladı

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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Oltu'da vatandaş buluşmasında konuştu. Bakan Tekin, "Cumhur İttifakı'nın ruhu Erzurum'un ruhuyla örtüşüyor. Erzurum'un ruhu Cumhur İttifakı ruhuyla örtüşüyor" dedi.

Oltu'da Efkan Ala Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk buluşmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek verilmesini isteyerek, "Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerden başarılı çıkması gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın hedefi Türkiye'yi Allah'ın izniyle en kısa zamanda bölgesinde lider ve dünyada da on büyük ülke haline getirmektir. Onun için güçlü bir iradenin de Oltu'dan, Erzurum'dan net bir şekilde ses vermesi lazım. Şimdi soruyorum sizlere. Bu kutlu yürüyüşte bizimle yürümeye var mısınız? Bu kutlu yürüyüşte Cumhur İttifakı'yla yürümeye var mısınız?" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzurum'da büyükşehirde Türkiye rekorunu kıracaklarını söylediğini ifade ederek, "Benim yüzümü ak edecek misiniz arkadaşlar? İnşallah Erzurum'da bütün ilçeleri bir bu heyecanla, bu aşkla alacağız. Hiç endişem yok. Seçim sürecinde il il dolaşıyorum. Allah şahit, Cumhur İttifakı'nın bu kadar yakıştığı bir salon görmedim. Cumhur İttifakı'nın ruhu Erzurum'un ruhuyla örtüşüyor. Erzurum'un ruhu Cumhur İttifakı ruhuyla örtüşüyor. Hafızalarımız bizi bazen yanıltıyor. 15 Temmuz 2016'ya kadar herkes kendi siyasetini yapıyordu. Ama 15 Temmuz 2016'da bu ülkenin birliği, bağımsızlığı tehlike altına girdiği zaman iki siyasi lider Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli bütün siyasi hırslarını, bütün siyasi iktidarla ilgili beklentilerini bir tarafa bırakarak dediler ki bağımsızlığımız, cumhuriyetimiz, demokrasimiz her şeyin üstünde, bu millet her şeyden mahrum bırakabiliriz ama demokrasiden, özgürlükten ve bağımsızlıktan mahrum bırakamayız dediler. O gün sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına icabet eden Devlet Bey, onun dışındaki siyasi liderler bir tarafta kaldılar. Cumhurbaşkanımızın çağrısı şuydu; bakın bir darbe girişimi var. ve Türkiye'deki darbe girişimlerinin arkasında yurt dışı uluslararası bağlantıları ve benzeri var. Bu bir Kurtuluş Savaşı, gelin hep beraber bu Kurtuluş Savaşı'nı yapalım dediler. Bazı siyasi liderler geldiler ve dediler ki biz bu Kurtuluş Savaşı'nın içerisinde varız. Bazıları da dediler ki, daha önceki Kurtuluş Savaşı'nda yaşadığımız gibi biz kendi siyasi hırslarımız, memleket sevdasının üstünde tutuyoruz dediler. ve başka bir cephede yer aldılar" dedi.

Erzurum'a yakışan tavrın Cumhur İttifakı'nın ruhuna sahip çıkmak olacağını vurgulayan Bakan Tekin, "Şu anda da etrafımızda Filistin'den tutun dünyanın birçok bölgesinde güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Ukrayna-Rusya savaşında, Suriye'de, Irak'ta, her tarafta savaşlar var. ve şunu görmek mümkün; bütün dünya Türkiye tökezlesin, Türkiye'deki hükümet tökezletsin, Türkiye'nin başına da aynı çorapları örelim diye bekliyorlar. Başımızda bu şekilde aç kurtlar gibi bekleyen uluslararası yapılara müsaade etmeyeceğiz. 14-28 Mayıs'ta etmedik. Ama size şunu hatırlatıyorum. Bu tıpkı iki devreli bir maç gibi. Eğer bugün biz Cumhur İttifakı ruhuna sahip çıkıp burada Adem Başkanımıza ve Mehmet Sekmen Başkanımıza sonuna kadar destek olmazsak, tökezlediğimizi varsayarak üstümüze gelecekler. Buna müsaade etmeyeceğimize inanıyorum sevgili hemşehrilerim. ve sizden bunu istirham ediyorum. Buralara geldik. Gelme sebebimiz bu. Türkiye'nin bu ekonomik bağımsızlık, lig atlama mücadelesinde biz Erzurum olarak güçlü bir sesle diyeceğiz ki, biz Cumhur İttifakı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız" diye konuştu.

Bakan Tekin, konuşmasının son kısımlarında Oltu halkının talep ettiği tünel projesini hayata geçireceklerini, Oltu Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacının karşılanacağını ve Oltu ilçesinde öğretmenevinin en kısa zamanda inşa edileceğini söyledi.

Programa Bakan Yusuf Tekin'in yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti (Cumhur İttifakı) Belediye Başkan Adayı Adem Çelebi, İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve çevre ilçelerin AK Parti ve MHP başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM