Motivasyon tırı Çerkeslerle buluştu - Son Dakika

Motivasyon tırı Çerkeslerle buluştu

Yurt genelindeki gezilerine devam eden Motivasyon tırı, bölgenin tek Çerkes köyü olan Simav'ın Kiçir köyünde coşkuyla karşılandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kiçir köyü, motivasyon tırını misafir etti.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından gerçekleştirilen motivasyon eğitimi ve uygulaması, Çerkesler tarafından yoğun ilgi gördü.

Motivasyon eğitimine öğrencilerle birlikte velilerin de katılmasıyla birlikte, 67 yaşındaki Metin Canbulut'un akordiyonu eşliğinde öğrencilerin sergilediği Çerkes halk dansları renkli görüntülere sahne oldu.

Öğretim Görevlisi Armağan, motivasyon eğitimleriyle 10 binlerce çocuğa ulaştıklarını ve hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, Türkiye'nin 81 ilindeki eğitimleri tamamladıktan sonra, bu etkinliği yurt dışına taşımak istediklerini ifade etti.

Kiçir köyünde 7'den 70'şe katılımın sağlandığı motivasyon eğitimi kapsamında, AFAD Enformasyon Memuru Uğur Tunca, Sosyal Hizmetler Müdürü Bilge Sapmaz ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz tarafından bilgilendirme konuşmaları yapıldı.

"Kiçir'de hayal bile edemeyeceğimiz bir etkinlik gerçekleştirildi"

Kiçir köyü Muhtarı Rauf Buhan, en büyük hayalinin Çerkes kültürünü yaşatmak olduğunu ifade etti. Buhan, "Motivasyon tırı Hatay'da, Kıbrıs'ta, İstanbul'da derken, Akdağ'ın zirvesindeki Kiçir'de de hayal bile edemediğimiz bir etkinlik gerçekleştirdi" dedi.

Kiçir Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Kurnaz, motivasyon tırının Kiçir köyüne gelmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Motivasyon eğitiminin son etkinliği olan hayallerin uçurulmasından sonra, Metin Canbulut'un akordiyonu eşliğinde Ensar Yüksel, Eylül Kul ve arkadaşlarının Çerkes dansı gösterileriyle program sona erdi.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, Kütahya Valiliği tarafından hizmete sunulan Motivasyon tırının, bölgenin tek Çerkes köyü olan Kiçir'e geldiğini, bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Armağan, "Motivasyon tırına 7'den 70'şe vatandaşların katılımıyla, yeni bir projeye daha imza atmış olduk. İletişim ve stres eğitimi ile hazırlanan oyunlar sonunda, Kiçir köyünün güzel bir sürprizi olan dans gösterisi muhteşemdi. Motivasyon tırı, Kiçir köyünden çok güzel anılarla ayrılacak ve yoluna devam edecek" diye konuştu.