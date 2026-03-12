İncirlik Üssü'nde Türk Askeri ve Bayrağı - Son Dakika
İncirlik Üssü'nde Türk Askeri ve Bayrağı
12.03.2026 17:03  Güncelleme: 17:04
Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü'nde nöbet tutan Türk askerlerinin ve Türk bayrağının yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, 'İncirlik bir Türk üssüdür' ifadesini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İncirlik Hava Üssü hakkında dikkat çeken bir mesaj verdi.

Paylaşımda nöbet tutan Türk askerinin ve Türk bayrağının yer aldığı bir fotoğraf kullanılırken, "İncirlik bir Türk üssüdür" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın paylaşımında, üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçiğin ve dalgalanan Türk bayrağının yer aldığı fotoğraf dikkat çekti. Kısa ve net ifadelerle yapılan paylaşımın zamanlaması ise uluslararası gelişmelerle birlikte değerlendirildi.

İRAN'IN "ABD ÜSLERİ HEDEFİMİZ" AÇIKLAMASINA CEVAP

Paylaşımın, İran'ın "ABD üssü bulunan yerler hedefimizdir" yönündeki açıklamasının ve Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine yönelik saldırıların ardından gelmesi dikkat çekti.

MSB DAHA ÖNCE DE VURGULADI

MSB, haftalık basın bilgilendirme toplantısında da "İncirlik üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamada,"İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik'te konuşludur. 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA'larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetine aittir. Üs komutanı Türk Tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır." ifadeleri yer almıştı.

İRAN HEDEF ALIYOR

İran, Körfez bölgesinde, Bahreyn, Katar, Kuveyt, ve Irak'ta bulunan ABD askeri üslerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik, Yerel, Son Dakika

