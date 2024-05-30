Mudanya\'da Kurban Pazarı Yeri Değişiyor

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Mudanya'da her yıl Demirhane dolgu alanında kurulan kurban pazarı, bu yıl Işıklı Mahalle Yolu üzerine kurulacak.

Kurban Bayramı sürecinde Mudanya Belediyesi Veteriner Hizmetleri, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri de herhangi bir aksilik yaşanmaması adına görevlerine şimdiden başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Konya, Ardahan, Ağrı, Van, Yozgat, Afyon, Kahramanmaraş, Ankara, Balıkesir, Erzurum ve Isparta gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden getirilen kurbanlıklar bu sene Işıklı Köyü yolu üzerinde belirlenen bir alanda satışa sunulacak. - BURSA