Mudanya ve İstanbul, Kültürel Mirası Koruma Protokolü İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudanya ve İstanbul, Kültürel Mirası Koruma Protokolü İmzaladı

Geniş Video İzle

Mudanya Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, imzaladıkları Kültürel Miras İşbirliği Protokolü ile Mudanya'nın tarihi yapılarının korunmasını ve kültürel mirasın geleceğe taşınmasını hedefliyor.

20.12.2024 11:27  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya ve İstanbul, kültürel miras için el ele verdi

BURSA - Mudanya Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması için önemli çalışmaya imza attı. İki belediye arasında imzalanan Kültürel Miras İşbirliği Protokolü, Mudanya'nın tarihi yapılarının korunmasını ve kurumlar arasında deneyim paylaşımını hedefliyor.

Mudanya Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle önemli bir işbirliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı ile Mudanya Belediyesi arasında Kültürel Miras İşbirliği Protokolü imzalandı. Girit Mahallesi'nde gerçekleşen kültürel gezinin ardından Tahir Paşa Konağı'nda düzenlenen imza törenine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, Mudanya Belediyesi bürokratları ile İBB Miras ekibi katıldı.

İmzalanan protokol ile yapılan işbirliğinin önemine vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "İBB Miras'ın daha önce yaptıkları ve birikimleri bize önemli bir yol gösterici olacaktır. Mudanya, Türk tarihinin her dönemine tanıklık etmiş önemli ve özel bir ilçedir. Birlikte yapacağımız çok iş var. İlk işimizin de kimliğimizi hatırlamak ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak olduğunu düşünüyoruz. Bu işbirliğini dokuz aylık hizmet dönemimizde attığımız en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz" dedi.

2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle "Kentlerin tarihi kimliği olmadan, geleceği olmaz" vizyonuyla İBB Miras'ın temellerinin atıldığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, "Beş sene içerisinde bin iki yüzün üzerinde tarihi alana dokunan, bu alanda eksik bırakılmış tüm noktaları doğru metotla günümüze kazandıran bir deneyim yaşadık. İBB miras Türkiye'nin ortak değeridir. Mesleğimizi ve birikimimizi bu topraklar için paylaşmaya hazırız" dedi. Mudanya'da özgün bir dokunun olduğuna da değinen Polat, şöyle konuştu:

"Mudanya'nın dokusu oldukça güçlü. İyi bir mimari kimliği ve tarihi kent dokusu var. Mudanya'da duyarlı, konuya çok hakim bir belediye başkanı ve eşiyle karşılaştık. Duyarlılığınız bizim için çok önemliydi. Biz inanıyoruz ki, bu tür duyarlılıklar kentlere çok şey katacaktır. İBB Miras olarak Mudanya için elimizden geleni yapmaya, tüm bilgi, birikim ve tecrübemizi dayanışmayla sunmaya hazırız. Yapacağımız işlerle Mudanya'ya güzel şeyler katacağız."

İmzalanan protokol çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi arasında deneyim aktarımın sağlanması ve kültürel mirasın korunması hedefleniyor. Ayrıca işbirliğinin geliştirilerek, deprem güçlendirme ve restorasyon konularında vatandaşlara destek olmak için "Miras Ofisleri"nin kurulması hedefleniyor.

Mudanya ve İstanbul, Kültürel Mirası Koruma Protokolü İmzaladı
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Kültür Sanat, İstanbul, Mudanya, Güncel, Yerel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya ve İstanbul, Kültürel Mirası Koruma Protokolü İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 22:24:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mudanya ve İstanbul, Kültürel Mirası Koruma Protokolü İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.