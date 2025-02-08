Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Malatya'da CHP'li Beş Belediye Başkanına Destek Sözü ve Araç Bağışında Bulundu

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(MALATYA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Malatya'da CHP'li beş Belediye Başkanı ile bir araya gelerek, bu ilçelere yapacakları yardımı görüşüp kararlaştırdılar. CHP'li iki belediyeye toplamda üç araç bağışında bulunan Aras, "Bugünden itibaren aciliyet sırasına göre yine kadirşinas Muğla halkının vicdanından tezahür eden bütün desteği Malatya'mızla paylaşacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Belediye başkanlarınca yönetilen Arguvan, Arapgir, Yazıhan, Doğanşehir ve Hekimhan ilçeleri için yapacakları yardımları kararlaştırmak ve iki belediyeye araç yardımında bulunmak üzere Malatya'ya geldi. CHP Malatya il binası önünde yapılan törende iki belediyeye toplamda üç araç bağışlanırken, isminin açıklanmasını istemeyen bir iş insanı da iki araç bağışta bulundu.

CHP Malatya il binası önünde gerçekleştirilen törene, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Muğla CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Hekimhan belediye başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Doğanşehir belediye başkanı Mehmet Bayram, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arguvan Belediye başkan vekili Ali Rıza Yücel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Şehrimiz maalesef geleceği konusunda kaygılı"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Bugün yine Türkiye kamuoyuna 'sesimizi duyan var mı' diye sesleniyoruz çünkü yine sesimizi duymaya muhtacız. Plansız bir şehir, ayağa kalkmayan binalar, yapılmaya geri dönüşümler, yerinde dönüşümler, kaos halindeki TOKİ'lerle beraber şehrimiz maalesef geleceği konusunda kaygılı. Bu konuda Malatya'ya yapılacak, atılan her tuğla, Malatya'yı ayağa kaldırmak için bir tuğla demek. Bugün de yine Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı belediyelerin beş belediyemize katkı sağlayarak, Arguvan'ın, Hekimhan'ın, Yazıhan'ın, Arapgir'in, Doğanşehir'in gücüne katkı sağlayarak, burada onların daha iyi hizmet etmesini sağlayacak araçlar bağışladı" dedi.

"Malatya bizim için çok kıymetli"

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "Ne zaman, neye ihtiyacınız olursa, Muğla'da kardeşleriniz var, abileriniz var, kız kardeşleriniz var. Malatya bizim için çok kıymetli. Ama söylediğim gibi, daha yolumuz çok var. Depremin yaralarını sarmak için biz de elimizden ne gelirse, size destek olmak için ne zaman bize ihtiyaç duyarsanız, 7/24 telefonlarımız açık" diye konuştu.

CHP Muğla il başkanı Zekican Balcı ise, "Daha güzel vesilelerle burada olmak isterdik ama büyük depremin ikinci yılında sizlerin acısına ortak olabilmek, yaralarınıza merhem olabilmek adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ile birlikte bugün sizlerin arasındayız. Acınızı paylaşıyoruz. Muğla örgütü olarak ve Muğlalılar olarak, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk günden itibaren yalnız olmadığımızı anladık"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şöyle konuştu:

"En baştaki ilk günlerde problemimiz şuydu; ekmekti, barınmaydı. Allah bir daha yaşatmasın. Depremde çok zor günler geçirdik. Maalesef arama kurtarmalara çok geç başlandı. İnsanlar soğukta dönerek can verdi. Zor günlerde su bulamadık, Malatya'ya ekmek bulamadık. O zaman, o günlerde, ilk günden itibaren yalnız olmadığımızı anladık. Sonrasında, üçüncü günü sanırım, Ahmet Aras üzerine belediyenin de çalışma montunu giyerek Malatya'ya geldi. Değerlendirmelerde bulunduk. Ne yapabiliriz dedik. Çadır yoktu, çadır konusunda destek oldu. Ardından konteyner, daha sonra konteyner konusunda bugün Güzelbahçe'de yaşadığımız konteynerlerin büyük kısmını Sayın Ahmet Aras sağladı. Söküklerimizi dikecek terzimiz yoktu, geçici bir terzi gönderdi. Onun için de kendisine teşekkür ediyoruz. Çok desteklerini gördük. Çok emeği oldu."

"Muğla halkının o geniş yüreğinden kopan desteği yapmak için buradayız"

Muğla belediye başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi:

"İki yıl önce depremi duyduğumuz anda Malatya'da duyulmamıştı. Hemen biz Hatay'a koştuk ve Hatay'da daha ikinci gün çorbamızı kaynatmıştık. Sadece ben değil, bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, duyan, bilgi alan herkes deprem bölgesine koştu. Hemen Malatya'ya koştuk ve burada vatandaşlarımızın temel gereksinimlerini karşılamaya gayret ettik. Bu bir kolektif bilinç. Hep birlikte olmak zorundayız. Beraber olursak, dayanışırsak, zaten altından kalkamayacağımız zorluk yoktur. Buna inanıyoruz. Bugün depremin ikinci yılında yeniden Malatya'da olmak ve Malatya'mıza Muğla halkının vicdanından, Muğla halkının o geniş yüreğinden kopan desteği yapmak için buradayız. Hep birlikte geldik. Sayın milletvekilimizle beraber, değerli il başkanlarımızla beraber, kıymetli genel sekreterimiz ve bürokrasi mensuplarıyla beraber buradayız. Beş belediye başkanımızla biraz önce toplantı yaptık ve o toplantıda ilçelerimize nasıl destek olabileceğimizi planladık. Bugünden itibaren aciliyet sırasına göre yine kadirşinas Muğla halkının vicdanından tezahür eden bütün desteği Malatya'mızla paylaşacağız."