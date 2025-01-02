Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Her Kapıda Bir Fidan" Projesiyle Yanan Alanlar Yeniden Yeşerecek

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yaşanan orman yangınlarından etkilenen araziler için "Her Kapıda Bir Fidan" projesini, Menteşe ilçesinde başlattı. Projeyle il genelinde piyasa değeri 11 milyon TL olan 110 bin fidan vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak. Başkan Ahmet Aras, "Turizm ve tarım Muğla'nın başat sektörleridir. Bu sektörlere yatırım yapmak yerel yönetim olarak görevlerimizin başında geliyor" dedi.

Kentte yaşanan orman yangınları sonrası zarar gören üreticiyi desteklemek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Her Kapıda Bir Fidan" projesini Menteşe ilçesinde başlattı. Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 110 bin ceviz ve zeytin fidanı dağıtacak.

Proje için düzenlenen fidan dağıtım törenine, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Daire Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yaşanan yangınlarda Büyükşehir ekiplerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Kıran Mahallesi'nden Selahattin Kubur, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve Belediyemiz yangın sürecinde tüm ekipleri ve araçları ile yanımızdalardı. Yangında zarar gören üreticilerimiz için fidan projesini ve hibe fidanlarının verilmesini sağlayan Başkanımıza ve Belediyemize şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaraş Mahallesi'nden üreticileri temsilen katılan Aynur Köle ise "Her Kapıda Bir Fidan projesi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan Köksal da şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyemiz en başından beri tarımsal kalkınmaya destek amaçlı toprak analizlerine, tarımsal ürünlerin taşınmasından saklanmasına ve pazarlanmasına kadar hep destek oluyor. Hep söylediğimiz gibi Muğla'mızın iki önemli ekonomik gelir kaynağı var. Bunlar tarım ve turizm. Tarım ve turizmin birbirini destekleyecek bir şekilde entegre edilmesi çok önemli. Menteşe Belediyesi olarak bunun farkındayız ve bununla ilgili projelerimiz var. Bu konuyla ilgili yapılan her bir adım, en ufak bir destek bile çok kıymetli. 'Her Kapıda Bir Fidan' projesi Muğla'mıza hayırlı olsun."

Turizm ve tarımın Muğla için başat sektörler olduğunu kaydeden Başkan Aras, şunları aktardı:

"Tarım her zaman geleceğe yatırımdır"

"2025 yılı Muğlamız için çok güzel bir yıl olsun. 2025'te bugün başlattığımız bu atılım ile beraber üretim daha da artacak. Bugün burada geleceğe umut ekmek için toplandık. Tarım her zaman geleceğe yatırımdır. Tarım ülkemizin kalkınmasında en önemli sektörlerden biridir. Çünkü Anadolu toprakları tarımın başladığı yerdir. Muğlamız doğal güzellikleri ile toprakları, bitki örtüsü, deniziyle, kıyısıyla, tarihiyle, kültürüyle, bu kültürden yoğrulmuş güzel insanlarıyla önemli bir kenttir. Turizm ve tarım Muğla'nın başat sektörleridir. Bu yüzden bu sektörlere yatırım yapmak yerel yönetim olarak görevlerimizin başında geliyor."

Proje ile yanan bölgelerde zarar gören zeytin ve ceviz varlığının eski haline getirileceğini dile getiren Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Sadece fidan dağıtmıyoruz ayrıca markalaşma içinde de çalışıyoruz"

"Kentimiz birçok üründe Türkiye'de önde gelen üretim alanlarından bir tanesi. Zeytin, çam balı, sebzecilikte hep öndeyiz. Deniz ürünlerinde şu anda dünyaya ihracat yapan önemli illerden biriyiz. Tarım konusunda öncüyüz. Bunun nedeni ise özellikle tarımla ilgilenen üreticilerimiz, bereketli topraklarımız ve turizmden kaynaklanan pazar payımız var. Bunları daha iyi değerlendirmek için çalışıyoruz. Son zamanlarda yaşanan yangınlar içimizi yaktı. Sadece çamlarımızı değil zeytinliklerimizi de kaybettik. Bu çalışmayı arkadaşlarımız yanan bölgelerdeki kaybettiğimiz zeytin ve ceviz varlığını eski haline getirmek için hazırladı. Ceviz ve zeytinimiz katma değerli ürünlerimizden. Sadece fidan dağıtmıyoruz ayrıca markalaşma içinde de çalışıyoruz. Zeytinyağımız düzgün bir markalaşma, doğru bir üretim ve pazarlama ile çok yüksek fiyatlara satılabilecek bir üründür. Kıymetini bilmeliyiz."

100. Yıl Gına Analiz Laboratuvarı'nın markalaşma için önemli bir eşik olduğunu söyleyen Başkan Aras, "100. Yıl Gına Analiz Laboratuvarımızı vatandaşlarımızın getirdiği zeytinyağını analiz ettirsin diye kurduk. Zeytinyağının nitelikleri gerçekten pazarlamaya uygun mu diye analiz edilecek. Laboratuvar önemli bir eşiktir. Ürettiğimiz ürünleri pazarlamak için kalitesini belirleyecek. Ona göre fiyat koyacağız" diye konuştu.

Muğla'da üretimin yoğun olduğu bir bölgede piyasayı belirleyen bir hal kurulacağını da dile getiren Başkan Aras, "Muğla'da piyasayı belirleyici bir hal kurmalıyız. Üretimin yoğun olduğu bir bölgede piyasayı belirleyen bir hal kuracağız. Bizzat ihracat yapılan, insanların ürün satın aldığı, hiç kimsenin üretiminin değersizleştirilmediği bir tesis olacak. Bence bizim en büyük hedefimiz bu olmalıdır" dedi.

"Her Kapıda Bir Fidan" projesi ile il genelinde 110 bin fidan dağıtımı gerçekleştirilecek. Yaklaşık maliyeti 11 milyon TL civarında olan fidanlar yangından etkilenen üreticiler başta olmak üzere talep eden 10 dönüme kadar tüm çiftçiler bu projeden faydalanabilecek. Proje ile toplamda 4 bin 400 dekar alan fidanla buluşmuş olacak.