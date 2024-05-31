Muğla'da Kurşunlu Camii'nde Şaşırtan Olay - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Kurşunlu Camii'nde Şaşırtan Olay

Muğla\'da Kurşunlu Camii\'nde Şaşırtan Olay

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii'nde sabah saatlerinde yaşanan olay, kentte büyük merak uyandırdı. Caminin musalla taşına içerisinde cenazesiyle birlikte bırakılan bir tabut, görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık üç saat boyunca cenaze yakınlarına ulaşılamayınca, olayın aydınlatılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

31.05.2024 13:13  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii'nde sabah saatlerinde yaşanan olay, kentte büyük merak uyandırdı. Saat 05.30 sıralarında, caminin musalla taşına içerisinde cenazesiyle birlikte bırakılan bir tabut, görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık üç saat boyunca cenaze yakınlarına ulaşılamayınca, olayın aydınlatılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da hayatını kaybeden Tahir Metin Güler'in cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Güler'in yakınlarının talebi üzerine Muğla'nın Menteşe ilçesine gönderilmişti. Sabah saatlerinde Muğla'ya ulaşan cenazeyi nereye götüreceklerini bilemeyen ekipler ve cenaze yakınları, tabutu geçici olarak Kurşunlu Camii'nin musalla taşına bırakmayı tercih ettiler ancak, tabutu bıraktıktan sonra kimseye haber vermeden camiden ayrıldılar.

Tabutun camide fark edilmesi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayın detaylarını araştırmak üzere harekete geçti. Cenazenin kaynağı ve durumu hakkında bilgi edinmek için yapılan araştırmalar sonucunda, cenazenin İstanbul'dan geldiği ve Güler'in yakınlarının tabutu buraya bıraktığı anlaşıldı.

Cenazenin bu şekilde bırakılması, kentte günün konusu oldu. Menteşe ilçesinde yaşanan bu ilginç olay, Kurşunlu Camii'nde sabah namazına gelenlerin büyük bir merak ve şaşkınlık yaşamasına sebep oldu. Zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi ve araştırmaları sayesinde olayın ardındaki gerçek ortaya çıkarıldı ve cenazenin kaynağı belirlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kurşunlu, Menteşe, Zabıta, Muğla, Olay, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Kurşunlu Camii'nde Şaşırtan Olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlanıyor Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:06 Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim uygulanacak Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim uygulanacak
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Kurşunlu Camii'nde Şaşırtan Olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement