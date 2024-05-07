Muğla'da Turizm Planlama ve Strateji Geliştirme Platformu Kurulacak - Son Dakika
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Muğla'da Turizm Planlama ve Strateji Geliştirme Platformu Kurulacak

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında 'Muğla Turizm Planlama ve Strateji Geliştirme Platformu' kurulması amacıyla ilk toplantı yapıldı. Platformun amacı, Muğla'nın tüm turizm değerlerini bir araya getirerek sorunları çözmek ve çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşmaktır.

07.05.2024 15:46  Güncelleme: 15:59
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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında 'Muğla Turizm Planlama ve Strateji Geliştirme Platformu' kurulması amacıyla ilk toplantı yapıldı. Başkan Aras, "Platformumuza ve Muğla turizmine katkı yapacak bütün paydaşları aramızda görmek istiyoruz. Kaybedecek zamanımız yok bir an önce çalışmaya başlamamız lazım. Bunun için de çok yakın zamanda platformumuzu oluşturup paydaşlarımızı belirleyeceğiz ve harekete geçeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında, 'Muğla Turizm Planlama ve Strateji Geliştirme Platformu' kurulacak. Koordinatörlüğünü eski Bodrum Kaymakamı ve emekli Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı'nın yapacağı platformun ilk toplantısı büyükşehir belediye binasında yapıldı.

Platform ile Muğla'nın sadece deniz, kum ve güneşini değil, tüm değerlerini aynı çatı altında bir araya getirerek, sorunların ve çözüm önerilerinin ilgili kurumlarla çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

"MUĞLA'DA BİR TURİZM PLATFORMU KURMAYI PLANLADIK"

Toplantıda konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediyle Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Bizler göreve geldikten itibaren çalışmalara başlamıştık. Bu çalışmalar doğrultusunda Muğla'da bir turizm platformu kurmayı planladık. Turizm platformu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de hayata geçirilen bir projedir. Platform demişken tabi ki sektör temsilcilerinden, oda temsilcilerinden, turizm profesyonellerinden, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından teşekkül edecek bir platform. Üniversitemiz ve akademik çevreler de olacak platformumuzda. Bir danışma kurulu olarak da görev yapacak. Aynı zamanda orada tespit edilen bütün hususlar eğer yerel yönetimleri ilgilendiriyorsa yerel yönetimler, eğer merkezi hükümeti ilgilendiriyorsa merkezi hükümeti ve ilgili bütün inisiyatifleri yine harekete geçirecek şekilde görev yapacak bir platform olacak. Platformun koordinatörlüğünü Bodrum eski Kaymakamı ve emekli Vali Yardımcımız Cumhur Güven Taşbaşı yürütecek. Ben de platformun doğal olarak başkanlığını yapacağım. Bunun için bu platformumuza ve Muğla turizmine katkı yapacak bütün paydaşları aramızda görmek istiyoruz. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin bölge başkanlarına da bu ziyaret için teşekkür ediyorum. Kaybedecek zamanımız yok bir an önce çalışmaya başlamamız lazım. Bunun için de çok yakın zamanda platformumuzu oluşturup paydaşlarımızı belirleyeceğiz ve harekete geçeceğiz."

Muğla\'da Turizm Planlama ve Strateji Geliştirme Platformu Kurulacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Turizm Planlama ve Strateji Geliştirme Platformu Kurulacak - Son Dakika

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