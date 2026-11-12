Muğla Menteşe'de 12 yaşındaki çocuk okula gitmek için asma köprüden geçiyor - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de 12 yaşındaki çocuk okula gitmek için asma köprüden geçiyor

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Muğla Menteşe\'de 12 yaşındaki çocuk okula gitmek için asma köprüden geçiyor
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Muğla Menteşe\'de 12 yaşındaki çocuk okula gitmek için asma köprüden geçiyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, babasının çelik halat ve tahtalarla yaptığı asma köprüden okula gitmek zorunda kalıyor. Mahalle muhtarı, iki yıldır yetkililere başvurmalarına rağmen güvenli geçiş için çözüm bulunamadığını, ailenin yardım beklediğini söylüyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Aynur İnce, okula gidebilmek için ailesinin çelik halat ve tahtalarla yaptığı asma köprüden geçiyor. Her gün korkuyla köprüyü aşan küçük kız ve ailesi, yetkililerden güvenli bir geçiş için yardım bekliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan İnce ailesi, kendi yaptıkları köprüyü ulaşım için kullanıyor. Mahalle sınırlarından geçen Mortuma Deresi'nin karşı kıyısında bulunan evlerinde yaşayan aile, güvenli geçiş imkanı olmayınca çelik halat ve tahtalardan oluşan bir köprü kurdu. Ailenin 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi kızı Aynur ise her gün okula gidebilmek için metrelerce yükseklikteki bu köprüden geçmek zorunda kalıyor.

İKİ YILDIR ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Yemişendere Mahallesi Muhtarı Cemal Yılmaz, ailenin ve özellikle küçük Aynur'un büyük tehlike altında olduğunu belirterek, iki yıldır ilgili kurumlara başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Mahallemizde köprümüz var. Küçük çocuğumuz var okula giden. Maalesef bu zorlu yolculuktan geçiyor. Köprümüz halattan yapılma. Arkadaşımız kendi imkanlarıyla yapmış zamanında. Ama kışın çok tehlikeli, çocuğumuzun düşme tehlikesi var. Onun için sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Ben bunun iki yıldan beri mücadelesini veriyorum. Yetkililere de sesleniyorum buradan. Çoğu yerde kişilere başvurdum ama bir sonuç alamadım. Bunun bir an önce yapılmasını talep ediyorum. Bir yolumuz var, dört kilometrelik orman yolu. Oraya da servis aracımız girmiyor. Onun için sıkıntı yaşıyoruz. Belediye de orman yolu için yapmıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile görüştük, onlar da yapmıyor."

"BABAM BENİM İÇİN KÖPRÜ YAPTI"

Aynur İnce ise her sabah ve akşam köprüyü kullanmak zorunda kaldığını anlattı. Bazen yoğun yağışlar nedeniyle köprüden geçmekte zorlandığını söyleyen küçük kız, arkadaşlarıyla da rahatça görüşemediğini belirtti.

Aynur İnce, şunları söyledi:

"Her gün sabah akşam bu köprüden geçiyorum. Ama tahtalar ıslak olduğu için düşme tehlikesi yaşıyorum. Bakkala gidiyorum ekmek almak için. Arkadaşlarımla oyun oynamak için karşıya geçmem lazım, geçemiyorum. Kendimde geçemiyorum, arada bazen çok fazla yağmur oluyor, çay da yükseldiği için tehlikeli oluyor. Annemler evde olmayınca geçmeye korktuğum için karşıda kalıyorum. Servis beni evden almıyor, çünkü yukarıdaki 4 kilometrelik yol bozuk. Bozuk olduğu için gelmiyor. Servis beni oradan alamayınca babam benim için köprü yaptı."

ISLAK TAHTALARDA KAYMA TEHLİKESİ

Anne Semra İnce de kızının her gün tehlikeli köprüden geçmek zorunda kaldığını belirterek, özellikle kış aylarında yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekti. Anne İnce, "Sabahları ben geçiriyorum kızımı, köprüden. Akşam biz evde olmayınca sıkıntı oluyor. Ben de kaç defa buradan geçerken kaydım, düştüm. Ben de her gün hayvanların sütünü buradan taşıyorum. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KENDİ İMKANLARIYLA KÖPRÜ YAPTI

Osman İnce ise kızının her gün kullandığı köprünün aile için büyük endişe kaynağı olduğunu dile getirdi. Yolun bozuk olması nedeniyle okul servisinin eve gelemediğini belirten İnce, kendi imkanlarıyla köprü yapmak zorunda kaldığını söyledi.

İnce, şunları söyledi:

"22-23 metre uzunluğunda bu köprü. Çelik halat ve tahtalardan yaptım ama eskiyor. Bazen çay yükselince tahtaları götürüyor, değiştirmek zorunda kalıyorum. Yetkililerden bu köprüyü daha sağlam, güvenli yapmalarını istiyorum"

VALİLİK KORKUT AİLESİNİN BORCUNU ÜSTLENMİŞTİ

Yemişendere Mahallesi'nde daha önce de benzer bir ulaşım sorunu gündeme gelmişti. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ramazan Korkut, 2019 yılında 6 yaşındaki kızı Gamze'yi okula götürecek servisin evlerine ulaşabilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtırmıştı.

Babanın fedakarlığının duyulmasının ardından Muğla Valiliği ve hayırseverler harekete geçmişti. Yol için 42 bin lira harcayan ve bu tutarın 22 bin lirasını ödeyen Korkut ailesinin kalan borcu Muğla Valiliği tarafından üstlenilmişti. Şimdi ise aynı mahallede yaşayan İnce ailesi, küçük Aynur'un güvenli şekilde okula ulaşabilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

Kaynak: ANKA
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