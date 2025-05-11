Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan Muratlar köyündeki Aşıklar Sokağı'nda her yıl mayıs ayının ikinci haftası pazar günü düzenlenen hayır yemeği gerçekleştirildi. Köy hayrı için hazırlanan 90 kazan keşkek katılımcılara, okunan mevlidin ardından ikram edildi.

EŞ ADAYLARINI BULMAK İÇİN 1,5 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Çevre il ve köylerden binlerce kişi yemeğe katılırken, çok sayıda genç kız ve erkek ise hayır yerinden başlayıp ormana uzanan 1,5 kilometrelik yolda kendilerine en uygun eş adayını bulmak için gün boyu tur attı.

EVLİLİĞE UZANACAK ARKADAŞLIĞIN TEMELİNİ ATTILAR

Bu yıl da Aşıklar Sokağı'nda birçok genç birbiriyle tanışıp, belki de evliliğe uzanacak olan arkadaşlığın temellerini attı.

NİŞANLILAR DA KATILDI

Etkinliğe Bayramiç'ten katılan 22 yaşındaki Gözde Aslan ve Tongurlu köyünden katılan 24 yaşındaki Mürsel Dinç nişanlı olduklarını belirtip, Aşıklar Sokağı'na ilk defa geldiklerini ve Aşıklar Sokağı tabelasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdiklerini belirtti.

EVLİ ÇİFTLER TANIŞTIKLARI SOKAĞA GELDİ

Ayrıca Aşıklar Sokağı, önceki yıllarda burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, önceki yıllarda tanıştıkları sokağa gelerek anılarını tazeledi.