7 çocuk annesine 6 kurşun! Cenazeyi böyle taşıdılar - Son Dakika
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Yerel

7 çocuk annesine 6 kurşun! Cenazeyi böyle taşıdılar

7 çocuk annesine 6 kurşun! Cenazeyi böyle taşıdılar

Kadın cinayetleri kan dondurmaya devam ediyor. Muş'ta yaşanan vahşette İhsan İsi adlı cani, tartıştığı eşi Aynur İsi'ye uzun namlulu silahla ateş etti. Saldırıda hayatını kaybeden 7 çocuk annesi talihsiz kadın, yoğun kar yağışı altında toprağa verildi.

19.02.2025 14:46  Güncelleme: 15:28
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Muş'un Malazgirt ilçesinde eşi tarafından bilinmeyin nedenle öldürülen Aynur İsi, doğduğu köyde toprağa verildi.

VÜCUDUNA 6 MERMİ İSABET ETİ

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Balkaya köyünde meydana geldi. Eşi tarafından silahla ateş edilen ve vücuduna 6 mermi isabet eden 40 yaşındaki 7 çocuk annesi Aynur İsi hayatını kaybetti.

KAR YAĞIŞI ALTINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Aynur İsi'nin cenazesi ise baba köyü olan Çiçekveren köyüne bağlı Yıldız mezrasında toprağa verildi. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda eşi Aynur İsi'yi vuran İhsan İsi ise Erzurum'da yakalandı.

Cenaze töreninden kareler;

7 çocuk annesine 6 kurşun! Cenazeyi böyle taşıdılar
7 çocuk annesine 6 kurşun! Cenazeyi böyle taşıdılar
7 çocuk annesine 6 kurşun! Cenazeyi böyle taşıdılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 7 çocuk annesine 6 kurşun! Cenazeyi böyle taşıdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat:
    şerefsiz 7 çocuk annesini öldürdü.!! Ne olacak şimdi o yavrular 86 2 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    sebebsiz ölümdür tabanca erkek oldu bu memlekette 53 3 Yanıtla
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